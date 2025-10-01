Ce mercredi matin, Pierre Sage était l’une des quatre plus grosses tendances de X car les supporters du RC Lens militent pour qu’il soit élu entraîneur du mois de septembre en Ligue 1.

Petite surprise, ce matin, sur X : deux sujets football figuraient parmi les quatre tendances nationales. Le premier était l’OM, ce qui est normal vu que les Phocéens ont cisaillé l’Ajax (4-0) hier soir au Vélodrome en Champions League. Le second, beaucoup plus surprenant, était Pierre Sage. Pourquoi l’entraîneur du RC Lens s’est-il ainsi vu propulser tout en haut des tendances du réseau social ? Tout simplement parce que les supporters sang et or ont répondu à un sondage du compte Météo Foot concernant le meilleur entraîneur de Ligue 1 pour le mois de septembre !

Les supporters poussent pour qu’il soit élu entraîneur du mois de septembre sur un compte X

Le compte propose Pierre Sage, donc, mais également Paulo Fonseca (OL), Liam Rosenior (RC Strasbourg), Luis Enrique (PSG) et Roberto De Zerbi (OM). Le soutien franc et massif des supporters lensois a propulsé l’ancien Lyonnais en tête du sondage mais également des tendances. Son coaching lors du dernier match, à Rennes, où les Artésiens ont été réduits à dix dès la première minute après l’expulsion de Jonathan Gradit, a marqué les esprits. Les Lyonnais militent évidemment pour un Fonseca ayant permis à leur équipe de réaliser une entame inespérée. Mais ils sont moins nombreux que les Sang et Or.

Pour rappel, cette distinction mensuelle n’existe pas officiellement. Ce n’est qu’en fin de saison, lors des Trophées UNFP, qu’est désigné le meilleur entraîneur de l’exercice en Ligue 1. S’il veut être couronné pour la première fois de sa carrière, Pierre Sage va donc devoir répéter son coaching inspiré encore sept mois.