RC Lens : Pierre Sage s’est trouvé une bête noire du côté de Rennes

L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, saluant les supporters après le nul à Rennes.
Raphaël Nouet
29 septembre 2025

Dans son analyse d’après-match à Rennes (0-0), l’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, a regretté que Brice Samba réalise toujours de grands matches face à ses équipes.

C’est un Pierre Sage à la fois fier et frustré qui s’est présenté devant les médias dimanche soir, après le nul du RC Lens à Rennes (0-0). Fier que ses joueurs, réduits à dix dès la première minute suite à l’expulsion de Jonathan Gradit, ramènent un point de leur voyage en Bretagne. Frustré car le Racing s’est malgré tout procuré les meilleures occasions de la partie. Dans son analyse, l’ancien Lyonnais a constaté avec humour que Brice Samba avait une fâcheuse tendance de réussir de grands matches face à ses équipes…

« Brice Samba, à chaque fois que je joue contre lui, sort un match exceptionnel »

« Au-delà du résultat, c’est surtout de la fierté. La combativité, la générosité affichée sur le terrain par l’ensemble des joueurs… On s’est mis dans un drôle de scénario en prenant un carton rouge dès la première minute, mais on est restés fidèles à notre idée de venir ici pour faire quelque chose, et on a failli y parvenir. En restant bas, on allait forcément récupérer plus de ballons dans la profondeur. Je savais aussi qu’en attaque rapide, on est très performants. »

« On a failli ouvrir la marque en première mi-temps et je pense qu’on l’aurait même mérité. Ensuite, on a eu un coup de pied arrêté sur lequel on aurait pu marquer. Et puis, j’ai l’impression que Brice Samba, à chaque fois que je joue contre lui, sort un match exceptionnel. Bravo à lui. Mais surtout, je tiens à souligner la performance de nos joueurs : ils ont mis du cœur à l’ouvrage, et ce point est une vraie récompense. »

Ligue 1RC Lens
