Le FC Barcelone et Lamine Yamal éclipsent totalement le Real Madrid
RC Lens : Thauvin interpelle Deschamps pour un retour chez les Bleus !

Florian Thauvin célébrant le match nul à Rennes avec les supporters du RC Lens.
Raphaël Nouet
29 septembre 2025

Auteur d’une grosse prestation, dimanche soir, contre le Stade Rennais (0-0), Florian Thauvin estime être plus fort qu’en 2018 et moins individualiste quand on lui parle de l’équipe de France.

Dimanche au Roazhon, la plupart des joueurs du RC Lens s’est montrée héroïque pour compenser l’expulsion de Jonathan Gradit dès la première minute. Les milieux de terrain, notamment, ont réalisé un énorme travail pour annihiler les efforts des Rennais dans ce secteur de jeu qui est habituellement leur point fort. Florian Thauvin a non seulement donné un coup de main à ses milieux, mais il a également créé le danger dans la moitié de terrain bretonne. Si ses partenaires avaient été un peu plus en réussite devant les buts, le Racing serait reparti avec les trois points.

« Je suis plus fort qu’en 2018 »

Cette nouvelle prestation XXL de Florian Thauvin montre que le RCL a bien fait de miser sur lui cet été. Et que l’ailier a bien fait également de lâcher l’Udinese, où il s’est parfaitement relancé après son escapade mexicaine. Ce mariage inattendu pourrait d’ailleurs déboucher sur un retour de Thauvin, champion du monde 2018, en équipe de France. Interrogé sur le sujet par Ici Nord, l’ancien Marseillais a fait sa promotion auprès de Didier Deschamps : « Je suis plus fort qu’en 2018, à l’époque j’étais un peu trop individualiste. Je vois le foot autrement ».

De quoi convaincre le sélectionneur de l’équipe de France de le rappeler, six ans après (dernière cap le 11 juin 2019, en Andorre) ? Cela semble difficile au regard de l’énorme potentiel offensif des Bleus. Mais si Florian Thauvin continue à briller avec le RC Lens…

