La réaction de Florian Thauvin après le match héroïque du RC Lens face au Stade Rennais.

Le RC Lens a vécu un match très particulier ce dimanche face au Stade Rennais (0-0, notes). En effet, dès la 53e seconde Jonathan Gradit a été exclu pour une faute sur Fofana en position de dernier défenseur. Malgré l’infériorité numérique, les Lensois n’ont rien lâché et ont su arracher le nul, un résultat qui pourrait même nourrir quelques regrets chez les Sang et Or.

Thauvin prend du plaisir à souffrir

Florian Thauvin, homme du match interrogé après la rencontre, s’est montré très satisfait de l’attitude de son équipe : « Malgré le fait qu’on est joué à dix, on se bat pour le copain, pour le partenaire. On peut tous se regarder dans les yeux et c’est ce qui fait la beauté du football », a-t-il déclaré au micro de Ligue 1+. Il a ajouté avec un sourire : « Ça fait un petit moment qu’on va dire que je prends du plaisir à souffrir. C’est dans l’effort qu’on prend plaisir. Donc, ce soir, on a été récompensé. On aurait peut-être pu avoir même mieux. Donc, ce n’est pas une victoire ce soir, mais c’est tout comme. »

L’attaquant lensois a également exprimé un léger regret de ne pas avoir concrétisé toutes les occasions créées : « Un regret de ne pas finir avec un but ? Oui, quand on se procure autant d’occasions, forcément qu’on peut avoir des regrets. Mais je crois que quand on joue à 10 depuis la première minute et qu’à l’extérieur, on arrive à ramener un point, c’est quelque chose de très important, c’est bien. »