ASSE : Tanguy Ahile répond aux supporters des Verts après sa célébration
RC Lens : Robin Risser détaille son arrêt XXL face au Stade Rennais

RC Lens : Robin Risser détaille son arrêt XXL face au Stade Rennais
William Tertrin
29 septembre 2025

La réaction du gardien lensois Robin Risser après le point pris par le RC Lens face au Stade Rennais.

Sur la pelouse du Stade Rennais, le RC Lens a montré une solidarité exemplaire pour arracher un précieux point (0-0, notes), malgré l’expulsion de Gradit dès la première minute. Les Sang et Or ont su se montrer dangereux à plusieurs reprises, mais c’est surtout grâce à leur gardien Robin Risser que le match s’est conclu sur un score vierge.

En toute fin de rencontre, le portier lensois a réalisé un arrêt décisif d’une main ferme sur une reprise de volée d’Esteban Lepaul, une parade qui a permis à son équipe de quitter la Bretagne avec un point inespéré.

« J’avais 9 soldats devant moi »

Au micro de Ligue 1+, Robin Risser est revenu sur cette intervention : « La physionomie du match fait que nous sommes rapidement à 10 dans le match. On savait qu’on devait faire un match de soldats, on s’est regardé dans les yeux, on a compris le match qu’on devait réaliser. Que dire de la performance de notre équipe ? J’avais 9 soldats devant moi. Je savais qu’il y en avait une à faire, je me suis tenu prêt pour garder le 0-0. Je suis très content. Mon arrêt ? Je savais qu’il allait avoir un ballon, je me suis tenu prêt, j’ai trouvé vite mes appuis j’ai pu vite repartir, j’ai gardé la main ferme, mon coéquipier suit pour la mettre en carrière. On avait remarqué que j’avais du mal ces derniers matchs à trouver mes appuis sur les centres, on a bien travaillé à l’entraînement. »

Avec cette performance, Lens confirme sa capacité à résister dans les moments difficiles et prouve qu’il faudra compter sur eux pour la suite de la saison. Robin Risser, quant à lui, peut savourer pleinement son rôle de sauveur.

