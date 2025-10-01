Laissé sur le banc pendant toute la durée du match contre Kairat (5-0) hier, Federico Valverde semble en vouloir à son entraîneur, Xabi Alonso, en témoigne une vidéo de son échauffement.

Hier, après la large victoire de son équipe sur Kairat (5-0), Xabi Alonso a tenu à démentir tout problème avec Federico Valverde, laissé sur le banc pendant la partie alors qu’il avait participé à la conférence de presse de la veille : « Ce n’est pas un problème. C’était une décision planifiée. Fede est toujours disponible, toujours avec la bonne attitude. Si le match l’avait exigé, il aurait joué, comme Carreras. Mais il faut savoir doser les efforts. Je n’ai aucune information sur ce qui a été dit. Certaines choses sont inventées, et je tiens à le démentir clairement ».

L’Uruguayen n’a pas bougé pendant l’échauffement

Mais une vidéo semble prouver qu’il existe bien un malaise entre l’entraîneur du Real Madrid et son milieu de terrain. Ou, du moins, que l’Uruguayen n’aurait pas apprécié d’être sorti du onze. La vidéo en question le montre lors de l’échauffement du match à Kairat. Alors que ses partenaires étaient en train de faire les courses et étirements de rigueur, Valverde est resté immobile, se contentant de regarder le match. Si le combattif milieu a baissé les bras, ce n’est pas bon signe…

Samedi au Metropolitano, Federico Valverde a vu sa responsabilité engagée sur au moins un but de l’Atlético (2-5) en raison d’une perte de balle largement évitable. Plutôt que de vouloir le reposer, Xabi Alonso a sans doute voulu le secouer en le laissant sur le banc au Kazakhstan…