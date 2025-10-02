L’avenir d’Habib Beye sur le banc du Stade Rennais est de plus en plus incertain. La direction bretonne commencerait à plancher sur les noms de successeurs. Deux anciens du PSG seraient sur la short-list.

Depuis le très décevant match nul à domicile contre Lens (0-0), la position d’Habib Beye au Stade Rennais est de plus instable. Car non seulement les Rouge et Noir ont évolué à onze contre dix pendant 90 minutes mais, en plus, ce sont les Sang et Or qui auraient mérité de s’imposer ! Malgré un gros recrutement estival, Beye ne parvient pas à donner une identité de jeu à son équipe ni à obtenir de la continuité dans les résultats. Même s’il n’est arrivé que fin janvier après le calamiteux épisode Jorge Sampaoli, le temps semble compté pour lui…

Motta et Blanc sont tous deux libres

On sait que le Belge Philippe Clement plaît aux décideurs bretons depuis longtemps. Même s’il a connu un passage compliqué aux Glasgow Rangers, il avait fait de bonnes choses à l’AS Monaco. Ce jeudi, le média Homme du Match sort deux autres noms : Thiago Motta et Laurent Blanc. Deux anciens entraîneurs du PSG (le premier chez les jeunes), deux techniciens actuellement libres de tout contrat. Motta a été débarqué à la Juventus au printemps, Blanc vient d’être remercié par Al-Ittihad. Le premier a pour lui un style de jeu emballant qui avait permis à Bologne de se qualifier pour la Champions League en 2023-24, le second une grande expérience du haut niveau. Les deux connaissent parfaitement le football français.

La trêve internationale qui arrive serait le meilleur moment pour changer d’entraîneur. Mais la direction rennaise osera-t-elle déclencher le siège éjectable en cas de succès au Havre dimanche ? Ce qui est sûr, c’est qu’une nouvelle contre-performance en Normandie scellera l’avenir d’Habib Beye à Rennes !