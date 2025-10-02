En conférence de presse, l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a révélé que deux joueurs avaient été malades pendant la semaine et pourraient être forfaits ou sur le banc contre Montpellier.

Tardieu et Boakye incertains

« Luan Gadegbeku et Lassana Traoré sont toujours forfaits. Maxime Bernauer est suspendu. Certains joueurs ont été malades ces derniers temps, ça a également été le cas cette semaine concernant Florian Tardieu et Augustine Boakye. Ils étaient à l’entraînement aujourd’hui et on va voir comment ils répondront à la séance prévue demain. »

Il veut voir d’autres attitudes sur le terrain

« Face à Guingamp, je ne pense pas que nous avons eu l’humilité et le « fighting spirit » nécessaires. Je pense aussi que ce n’était pas qu’une question d’énergie, mais surtout d’attitudes. Forcément que cette défaite nous embête. On peut trouver des excuses, mais je n’aime pas ça. Il faut désormais rebondir. »

Il voit dans le MHSC un rival pour la montée

« J’ai beaucoup de respect pour Montpellier qui a initié une grosse restructuration après sa relégation cet été. Je suis persuadé que ce sera une équipe importante de notre championnat tout au long de la saison. »