Le coach de l’ASSE a exprimé certains regrets par rapport à sa gestion du dernier match, perdu contre Guingamp.

Et un de chute… Samedi dernier, l’ASSE a concédé sa première défaite de la saison, contre Guingamp (2-3). En conférence de presse ce jeudi, avant d’aller défier Montpellier à La Mosson samedi soir, Eirik Horneland a d’abord pointé les manques de son équipe face à l’EAG. « Face à Guingamp, je ne pense pas que nous avons eu l’humilité et le « fighting spirit » nécessaires. Je pense aussi que ce n’était pas qu’une question d’énergie, mais surtout d’attitudes. Forcément que cette défaite nous embête. On peut trouver des excuses, mais je n’aime pas ça. Il faut désormais rebondir. »

Depuis Guingamp, Horneland cogite sur la compo alignée

Mais Horneland a aussi tenu à assumer sa part de responsabilités sur ce premier couac de la saison. « C’est vrai qu’on a manqué d’énergie collective sur ce match et j’aurais peut-être dû faire différemment par rapport à la composition d’équipe. Je voulais garder une certaine continuité et j’ai choisi de faire confiance au même onze qu’à Amiens. On ne peut pas savoir comment cela se serait passé si j’avais fait un autre choix. Mais j’ai beaucoup pensé à tout ça depuis le week-end dernier. Il faut voir ce match comme une leçon. »