Le coach de l’ASSE est revenu sur son choix de ne pas avoir fait débuter Irvin Cardona à Amiens et contre Guingamp.

Et un de chute… Samedi dernier, l’ASSE a concédé sa première défaite de la saison, contre Guingamp (2-3). En conférence de presse ce jeudi, avant d’aller défier Montpellier à La Mosson samedi soir, Eirik Horneland est revenu sur l’un de ses choix : celui de ne pas avoir titularisé Irvin Cardona, déjà remplaçant trois jours plus tôt à Amiens.

Cardona « malade » et « pas au top de sa forme »

« Irvin a effectué une bonne préparation et un bon début de saison, mais ensuite il a été malade, a expliqué Le Norvégien. Il a été freiné dans son élan et il a eu un peu de mal à revenir. Il n’est pas au top de sa forme. Contre Reims, il n’était pas à son meilleur niveau. Et Boakye apporte à l’équipe, il se développe. Il y a aussi Davitashvili qui est revenu. Mais je ne m’inquiète pas pour Irvin. Je sais de quoi il est capable. J’adore son style de jeu. Il est important pour nous. Il est très bon devant le but et il est important sur les coups de pied arrêtés, dans sa capacité à créer des espaces, dans ses courses. Il va revenir. »