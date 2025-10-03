Le coach rennais, sur la sellette, était en conférence de presse ce vendredi...

A deux jours du déplacement au Havre, le Stade Rennais n’est pas au mieux. Habib Beye peine à convaincre et son avenir est déjà remis en question. Mais l’ancien marseillais est monté au créneau, ce vendredi en conférence de presse. Il s’est présenté face à la presse avec la ferme intention de dédramatiser la situation.

Beye a sorti les stats, il valide son début de saison

« Le contexte extérieur nous amène dans quelque chose d’assez irréel par rapport à la situation actuelle, a-t-il déploré. Il faut être serein par rapport à ce qu’on fait. C’est irréel parce qu’aujourd’hui on est 8es de Ligue 1, on a perdu qu’un match sur six depuis le début de la saison. On peut remettre en question le contenu, mais je trouve que l’analyse qui est faite aujourd’hui du début de saison du Stade Rennais, le meilleur début de saison en Ligue 1 depuis cinq ans, est incroyable. Mais c’est le monde dans lequel on vit. Moi, je garde beaucoup de stabilité et je veux que mes joueurs en gardent énormément. » Et à lui d’ajouter… « J’ai juste rassuré mes joueurs sur ce qu’on vit, qu’ils soient hermétiques à ce contexte extérieur un peu pesant. Si on m’avait dit qu’après six journées on serait à trois points du podium en ayant joué les équipes qu’on a jouées… C’est ce que je renvoie à mes joueurs, c’est-à-dire de ne pas ressentir cette pression extérieure qui me semble démesurée. » Baye a conclu sa conférence de presse dans un sourire, avec cette anecdote : « J’ai eu ma maman et elle m’a dit ‘si demain t’étais payé au nombre de fois où ton nom est cité, on serait bien mon fils ».