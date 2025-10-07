Il n’est plus placardisé et vient de réintégrer le groupe pro…

Présent avec le groupe d’Eirik Horneland lors de la campagne de matches amicaux, Paul Eymard, qui avait participé en fin de saison dernière à l’Euro U17 avec l’équipe de France, comme Djylian N’Guessan, avait ensuite été mis au placard, le club lui reprochant de ne pas vouloir son premier contrat professionnel dans le Forez.

Eymard réintégré

Depuis, le jeune milieu de terrain avait repris la compétition le mois dernier avec l’équipe réserve, et la situation semble se décrisper puisqu’il était présent dans le groupe pro ce matin à l’entraînement. Un signe qu’il va intégrer la rotation d’Horneland lors des semaines à venir ?