Le RC Lens peut-il viser le top 5 en Ligue 1 ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Le RC Lens peut-il viser le top 5 en Ligue 1 ?

Le RC Lens peut-il viser le top 5 en Ligue 1 ?
Louis Chrestian
10 octobre 2025

Après un mercato estival ambitieux mêlant expérience et jeunesse, le RC Lens affiche de nouvelles ambitions. Sans coupe d’Europe cette saison, les Sang et Or peuvent-ils réellement viser le Top 5 de Ligue 1 ? Entre recrutement malin, calendrier piégeux et concurrence relevée, la question mérite débat.

« Un Top 5 de justesse »

Pour moi, le RC Lens peut accrocher le Top 5, mais ce sera de justesse. Le club a réalisé un mercato très intelligent, en mixant cadres expérimentés comme Florian Thauvin ou Matthieu Udol, et jeunes talents prometteurs tels que Robin RisserMamadou Sangaré ou encore Samson Baidoo. Cette politique permet de construire une vraie colonne vertébrale solide à chaque ligne du terrain. Évidemment, la saison sera longue et exigeante, surtout avec un calendrier piégeux à venir : La réception du Paris FC puis celle de l’Olympique de Marseille pourraient freiner la dynamique.

Mais je pense que Lens a les armes pour tenir la distance, notamment parce que le club ne joue pas l’Europe cette saison. Cet atout leur permettra de mieux gérer la fatigue et de rester régulier. Sur le papier, Lens n’est pas inférieur à ses concurrents directs : ils seront au niveau de l’OL, Lille ou Monaco, et devant Rennes ou Nice selon moi. En revanche, ils resteront un cran en dessous de l’OM et Strasbourg, deux équipes que je vois mieux armées pour viser le podium.

Louis CHRESTIAN

« Oui, mais… »

C’est une des grandes questions que l’on peut se poser au sujet du RC Lens après 7 journées. Ce que l’on a vu depuis le début de la saison a matière à nous enthousiasmer et à répondre un grand OUI. Cependant, une saison est longue, et est faite de hauts et de bas. Lens a déjà affronté plusieurs gros, avec Lyon, Paris, Lille, ou encore Rennes, des concurrents au top 6, pour un bilan de 4 points sur 12. Il y a du beau monde au coude à coude avec Lens, mais je pense que l’équipe a les épaules pour viser ce top 5. Maintenant, va-t-elle y arriver ? J’en suis un peu moins sûr.

Je vois plus Lens comme un outsider au top 6 européen, et c’est d’ailleurs l’objectif fixé par le président Oughourlian, qui veut d’abord que son club fasse au minimum top 9. Je pense que Paris, Marseille, Strasbourg, Lyon, Monaco et Lille garniront ce top 6, et que la 7e place, potentiellement qualificative pour la Ligue Conference, se jouera entre Lens, Rennes, ou encore le Paris FC. Mais ce n’est qu’une conclusion à la J7, et beaucoup de choses peuvent encore se passer. Si Lens réussit à faire un résultat face au PFC et contre l’OM lors des deux prochaines journées, là ça ne sera plus la même histoire.

William TERTRIN

Ligue 1RC Lens
#A la une#DÉBAT

Les plus lus

Le RC Lens peut-il viser le top 5 en Ligue 1 ?
Ligue 1...

Le RC Lens peut-il viser le top 5 en Ligue 1 ?

Par Louis Chrestian
Zinédine Zidane lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris en 2024.
Ligue 1...

OM : Zinedine Zidane à Marseille, la date est désormais connue !

Par William Tertrin
Wahbi Khazri est sans club
ASSE...

ASSE : Wahbi Khazri en remet encore une couche sur son hygiène de vie

Par William Tertrin
Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, et son homologue du Real Madrid, Florentino Pérez.
PSG...

PSG : Nasser Al-Khelaïfi envoie un message fort au Real Madrid

Par William Tertrin
Kylian Mbappé lors d'un entraînement de l'équipe de France.
Equipe de France...

Équipe de France : la compo des Bleus pour affronter l’Azerbaïdjan

Par William Tertrin
OM : un clash sur X finit sur un terrain de Five… et Aubameyang s’en mêle en personne !
Ligue 1...

OM : un clash sur X finit sur un terrain de Five… et Aubameyang s’en mêle en personne !

Par William Tertrin
Stade Rennais : Habib Beye mis sous pression avec le changement d’organigramme ?
Ligue 1...

Stade Rennais : Habib Beye mis sous pression avec le changement d’organigramme ?

Par William Tertrin
RC Lens : un ancien du staff prépare quelque chose de spécial pour un attaquant lensois
Ligue 1...

RC Lens : un ancien du staff prépare quelque chose de spécial pour un attaquant lensois

Par William Tertrin
Waldemar Kita (FC Nantes)
FC Barcelone...

Le FC Nantes tient peut-être sa prochaine vente record grâce au FC Barcelone !

Par William Tertrin
Stade Rennais : un gros changement dans l’organigramme du club (officiel)
Ligue 1...

Stade Rennais : un gros changement dans l’organigramme du club (officiel)

Par William Tertrin
Pierre-Emerick Aubameyang (OM)
Ligue 1...

OM : quadruplé et carton rouge… le match totalement fou d’Aubameyang avec le Gabon

Par William Tertrin
FC Nantes : Jocelyn Gourvennec veut jouer un sale tour aux Canaris
FC Nantes...

FC Nantes : Jocelyn Gourvennec veut jouer un sale tour aux Canaris

Par William Tertrin
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : un indésirable d’Horneland a trouvé le moyen de se relancer !

Par William Tertrin
PSG : le plan fou de Fabian Ruiz pour continuer à marquer l’histoire du club
Ligue 1...

PSG : le plan fou de Fabian Ruiz pour continuer à marquer l’histoire du club

Par William Tertrin
FC Barcelone : gros coup dur pour Dani Olmo
FC Barcelone...

FC Barcelone : gros coup dur pour Dani Olmo

Par William Tertrin
PSG : Le geste dingue de Kvaratskhelia
PSG...

PSG : Le geste dingue de Kvaratskhelia

Par Louis Chrestian
ASSE : Davitashvili retenu à prix d’or… Il fait déjà exploser sa valeur !
ASSE...

ASSE : Davitashvili retenu à prix d’or… Il fait déjà exploser sa valeur !

Par Louis Chrestian
Florian Thauvin, le come-back inattendu qui fait trembler les Bleus !
Equipe de France...

Florian Thauvin, le come-back inattendu qui fait trembler les Bleus !

Par Louis Chrestian
OL : 60 M€ pour Fofana ? Les géants européens se battent déjà pour lui !
Mercato...

OL : 60 M€ pour Fofana ? Les géants européens se battent déjà pour lui !

Par Louis Chrestian
Stassin retenu de force par l’ASSE ! Il balance tout sur les offres refusées !
ASSE...

Stassin retenu de force par l’ASSE ! Il balance tout sur les offres refusées !

Par Louis Chrestian
ASSE : Le cauchemar continue pour Ben Old
ASSE...

ASSE : Le cauchemar continue pour Ben Old

Par Louis Chrestian
LOSC : Aboubacar Diarra, le phénomène malien qui affole le mercato
Ligue 1...

LOSC : Aboubacar Diarra, le phénomène malien qui affole le mercato

Par Louis Chrestian
ASSE : Léo Pétrot revient sur son départ et sa prolongation avortée…
ASSE...

ASSE : Léo Pétrot revient sur son départ et sa prolongation avortée…

Par Louis Chrestian
l’OL et Strasbourg font le forcing pour Fabio Carvalho
Mercato...

l’OL et Strasbourg font le forcing pour Fabio Carvalho

Par Louis Chrestian

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet