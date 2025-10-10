Après un mercato estival ambitieux mêlant expérience et jeunesse, le RC Lens affiche de nouvelles ambitions. Sans coupe d’Europe cette saison, les Sang et Or peuvent-ils réellement viser le Top 5 de Ligue 1 ? Entre recrutement malin, calendrier piégeux et concurrence relevée, la question mérite débat.

« Un Top 5 de justesse »

Pour moi, le RC Lens peut accrocher le Top 5, mais ce sera de justesse. Le club a réalisé un mercato très intelligent, en mixant cadres expérimentés comme Florian Thauvin ou Matthieu Udol, et jeunes talents prometteurs tels que Robin Risser, Mamadou Sangaré ou encore Samson Baidoo. Cette politique permet de construire une vraie colonne vertébrale solide à chaque ligne du terrain. Évidemment, la saison sera longue et exigeante, surtout avec un calendrier piégeux à venir : La réception du Paris FC puis celle de l’Olympique de Marseille pourraient freiner la dynamique.

Mais je pense que Lens a les armes pour tenir la distance, notamment parce que le club ne joue pas l’Europe cette saison. Cet atout leur permettra de mieux gérer la fatigue et de rester régulier. Sur le papier, Lens n’est pas inférieur à ses concurrents directs : ils seront au niveau de l’OL, Lille ou Monaco, et devant Rennes ou Nice selon moi. En revanche, ils resteront un cran en dessous de l’OM et Strasbourg, deux équipes que je vois mieux armées pour viser le podium.

Louis CHRESTIAN

« Oui, mais… »

C’est une des grandes questions que l’on peut se poser au sujet du RC Lens après 7 journées. Ce que l’on a vu depuis le début de la saison a matière à nous enthousiasmer et à répondre un grand OUI. Cependant, une saison est longue, et est faite de hauts et de bas. Lens a déjà affronté plusieurs gros, avec Lyon, Paris, Lille, ou encore Rennes, des concurrents au top 6, pour un bilan de 4 points sur 12. Il y a du beau monde au coude à coude avec Lens, mais je pense que l’équipe a les épaules pour viser ce top 5. Maintenant, va-t-elle y arriver ? J’en suis un peu moins sûr.

Je vois plus Lens comme un outsider au top 6 européen, et c’est d’ailleurs l’objectif fixé par le président Oughourlian, qui veut d’abord que son club fasse au minimum top 9. Je pense que Paris, Marseille, Strasbourg, Lyon, Monaco et Lille garniront ce top 6, et que la 7e place, potentiellement qualificative pour la Ligue Conference, se jouera entre Lens, Rennes, ou encore le Paris FC. Mais ce n’est qu’une conclusion à la J7, et beaucoup de choses peuvent encore se passer. Si Lens réussit à faire un résultat face au PFC et contre l’OM lors des deux prochaines journées, là ça ne sera plus la même histoire.

William TERTRIN