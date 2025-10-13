Malgré un passage très court en prêt à l’ASSE, Mathieu Bodmer a croqué son aventure stéphanoise à pleines dents. Et ce n’était pas gagné d’avance, tant son départ du PSG avait été mouvementé.

Actuel directeur sportif du Havre, Mathieu Bodmer a également vécu une carrière de joueur très riche. En effet, outre le PSG, il a évolué à Lille, Lyon… mais aussi à l’AS Saint-Étienne. Une aventure qu’il raconte avec franchise dans le podcast Histoires de foot.

Un départ du PSG très compliqué…

D’abord, il faut savoir que le parcours de Bodmer au PSG (2010-2013) s’est terminé dans la tension. L’ancien milieu se souvient : « La relation entre Leonardo et les Français (au PSG) a toujours été compliquée et entre Leonardo et moi, très compliquée. Je pense qu’on ne s’aimait pas mais ce n’est pas très grave. Le mercato d’hiver est compliqué, en première partie de saison je n’ai pas beaucoup joué, il y a eu la naissance de ma fille, je me suis blessé ensuite, reblessé etc… On se dispute sur un transfert avorté. J’ai une offre en Chine et il me dit ‘non, tu ne bouges pas’. Je lui pose la question ‘est-ce que tu comptes réellement sur moi’ il me répond ‘oui, tu ne bouges pas’. »

Pour Bodmer, les choses ont rapidement évolué : « Le mercato commence et au bout de deux semaines il revient me voir : ‘Tu as toujours le truc en Chine ?’. Je lui demande pourquoi il me dit ça : ‘Parce que ce serait bien que tu partes.’ Il y a deux semaines tu comptes sur moi et là tu veux que je parte… et l’offre n’est plus là. On était déjà pas très amis au démarrage mais là ça clash un peu plus. On s’insulte et je l’insulte un peu plus qu’il m’insulte d’ailleurs. »

« Un club mythique, c’est de la folie furieuse »

La situation a nécessité l’intervention de Nasser Al-Khelaïfi : « Je suis convoqué par Nasser parce que j’ai eu la bonne idée de l’insulter devant l’Emir. Il me dit grosso modo qu’il faut vite partir. C’est comme ça que je pars à Saint-Étienne. Nasser me dit que j’ai merdé mais je sais qu’il m’aime bien. Il est énervé parce que même moi je l’ai mis en porte à faux devant l’Emir. Même si l’Emir ne comprenait pas ce que je disais à Leonardo, il voyait comme je lui parlais, il a compris que je ne lui disais pas bonjour. Carlo Ancelotti était là aussi, pas bien parce que dégouté pour moi. C’est une connerie, parce que derrière il a fallu que je rentre chez moi et que j’explique à ma femme qu’il fallait faire les affaires et que l’on partait à Saint-Étienne dans la journée. »

Arrivé à Saint-Étienne, Bodmer découvre un club mythique et un public passionné : « Avec Saint-Étienne, j’ai la chance de gagner une Coupe de la Ligue, c’est un top trophée, on gagne contre le Stade Rennais en finale. C’est une très belle équipe entraînée par Christophe Galtier que j’avais connu à Lyon, adjoint d’Alain Perrin. Je tombe dans une belle équipe et un club incroyable. Un club mythique, tu joues dans le Chaudron devant 35 000, 37 000, 40 000 supporters tous les weekends, c’est de la folie furieuse. En plus, on termine quatrième et on remporte donc la Coupe de la Ligue. »

Des souvenirs impérissables pour Bodmer à l’ASSE

Le premier match restera gravé dans sa mémoire : « J’ai la chance pour mon premier match contre Montpellier, il neige, je rentre 20 minutes et mon premier ballon je marque de la tête. Je suis bien accueilli malgré le fait que je sois passé par Lyon, il n’y a pas eu de souci par rapport à ça. Je ne joue pas toujours mais ça se passe bien et franchement, ça me fait du bien. »

Le triomphe de la Coupe de la Ligue a été célébré par toute la ville : « On fait un défilé dans Saint-Étienne après la finale, il y a 40 / 50 000 personnes dans les rues, c’est incroyable. Après, je suis encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain et l’ASSE ne peut pas m’acheter, surtout le club ne peut pas payer le salaire, j’avais un gros salaire à l’époque. »

Pour Bodmer, son passage express à l’ASSE (16 matchs) a suffi à marquer sa carrière : c’était une expérience humaine et sportive unique, qui reste gravée dans sa mémoire. Entre la ferveur du Chaudron et la victoire en Coupe de la Ligue, le Stéphanois d’adoption a trouvé un terrain propice à l’épanouissement, loin des tensions parisiennes.

