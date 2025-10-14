OL Mercato : maltraité en L1, Fofana figure sur les tablettes de 2 grands clubs anglais
RC Lens : Pierre Ménès s’invite dans la polémique Florian Thauvin

Pierre Ménès arrivant à Strasbourg pour un match contre Angers en 2021.
Raphaël Nouet
14 octobre 2025

Pierre Ménès a été questionné sur le flot de critiques ayant entouré le retour de Florian Thauvin en équipe de France. Le journaliste estime qu’on en a trop fait autour de l’ancien Marseillais.

Florian Thauvin a connu un retour en équipe de France très agité. Sa convocation a fait grincer des dents, son superbe but contre l’Azerbaïdjan (3-0) a provoqué une vague d’enthousiasme chez ses partisans, aussitôt douchée par sa triste prestation en Islande (2-2). Le Lensois méritait-il autant d’éloges et/ou de critiques ? Pierre Ménès a été interrogé sur le sujet et sa réponse est nette :

« Il y a eu une hype assez invraisemblable autour du retour de Thauvin »

« Prendre la parole dans un vestiaire, c’est quelque chose qui ne se calcule pas, qui est inné. Si Flo l’a fait, c’est qu’il se sentait en capacité, légitime. Je ne crois pas que ce soit une preuve de sa part de trop d’aisance, d’une volonté de dire « Je suis de retour, c’est moi le patron ». Après, c’est vrai qu’il y a eu une hype assez invraisemblable autour du retour de Thauvin. Alors, certes, il a marqué un très joli but mais c’était le troisième et contre l’Azerbaïdjan. Il n’y a pas de quoi en faire des caisses. Mais c’est toujours pareil, c’est la culture de l’instant. Ce n’est pas parce qu’il a marqué contre l’Azerbaïdjan qu’il doit jouer la Coupe du monde. Rappelons qu’il manquait six attaquants lors de ce match. »

Ce qui est surtout incroyable, c’est qu’il est devenu impossible de simplement savourer une histoire aussi belle que le retour de Florian Thauvin chez les Bleus, six ans après, avec un but magnifique à la clef. Sans se demander s’il y aura un lendemain, juste prendre le temps de savourer…

