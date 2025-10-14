Le RC Lens a diffusé des images de Deiver Machado en expliquant que le piston colombien avait repris l’entraînement. Une bonne nouvelle pour Pierre Sage !

Une bonne nouvelle est tombée ce mardi et c’est le Racing Club de Lens lui-même qui l’a propagée : Deiver Machado a repris l’entraînement ! Le piston gauche colombien, blessé à un genou lors de la victoire sur Brest (3-1) fin août, a visiblement effectué une séance individuelle au cours de laquelle il a effectué des frappes du gauche. Sur les photos dévoilées par le club, on le voit grand sourire aux lèvres et pouces levés pour signifier que tout va bien.

Sûrement trop juste pour revenir dès cette semaine

S’il ne participe pas encore aux séances collectives, Deiver Machado ne devrait pas figurer dans le groupe lensois qui accueillera le Paris FC ce dimanche à 15h. Mais il pourrait faire son grand retour pour le choc face à l’OM six jours plus tard. En son absence, Pierre Sage a aligné Matthieu Udol dans le couloir gauche, lui qui est droitier. L’ancien Messin s’en est plutôt bien tiré, même s’il est évidemment plus à l’aise sur le flanc droit, qu’il arpente depuis toujours.

Avec Machado de retour au meilleur de sa forme, le RC Lens tiendra un spécialiste du poste et peux ainsi espérer offrir un visage encore plus offensif que celui présenté avant la trêve internationale. Ca promet !