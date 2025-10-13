RC Lens : la vidéo de l’énorme boulette de Risser avec les Espoirs
Auteur d’un bon début de saison avec le RC Lens, Robin Risser s’est déchiré avec l’équipe de France Espoirs, encaissant un but gag face à l’Estonie (6-1).
Sale soirée pour Robin Risser ! Le gardien du RC Lens s’est ennuyé ferme pendant 90 minutes avec l’équipe de France Espoirs contre l’Estonie (6-1). On ne l’a vu qu’une fois, dans les arrêts de jeu de la première période. Manque de bol, il s’est déchiré royalement et a permis aux visiteurs de marquer !
Un but de nature à entamer sa confiance
Positionné à trente mètres de ses buts, avec le ballon dans les pieds, le gardien du Racing a fait une passe à son capitaine, le Parisien Warren Zaïre-Emery. Celui-ci a contrôlé mais, pressé par un adversaire, il a voulu remettre en retrait à son partenaire. Sauf que la passe était un peu faible. Pris de court, Risser a tenté de dribbler un dénommé Varjund, qui n’est pas tombé dans le panneau, lui a pris le ballon et est allé marquer dans le but vide.
Le pauvre Risser a eu toute la mi-temps et la seconde période pour réfléchir à cette erreur. Pierre Sage doit espérer que cette boulette n’aura pas entamé la confiance de son joueur, qui réalisait un très beau début de saison jusque-là.