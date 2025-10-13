Auteur d’un bon début de saison avec le RC Lens, Robin Risser s’est déchiré avec l’équipe de France Espoirs, encaissant un but gag face à l’Estonie (6-1).

Sale soirée pour Robin Risser ! Le gardien du RC Lens s’est ennuyé ferme pendant 90 minutes avec l’équipe de France Espoirs contre l’Estonie (6-1). On ne l’a vu qu’une fois, dans les arrêts de jeu de la première période. Manque de bol, il s’est déchiré royalement et a permis aux visiteurs de marquer !

Un but de nature à entamer sa confiance

Positionné à trente mètres de ses buts, avec le ballon dans les pieds, le gardien du Racing a fait une passe à son capitaine, le Parisien Warren Zaïre-Emery. Celui-ci a contrôlé mais, pressé par un adversaire, il a voulu remettre en retrait à son partenaire. Sauf que la passe était un peu faible. Pris de court, Risser a tenté de dribbler un dénommé Varjund, qui n’est pas tombé dans le panneau, lui a pris le ballon et est allé marquer dans le but vide.

Le pauvre Risser a eu toute la mi-temps et la seconde période pour réfléchir à cette erreur. Pierre Sage doit espérer que cette boulette n’aura pas entamé la confiance de son joueur, qui réalisait un très beau début de saison jusque-là.