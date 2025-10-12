OM : Mason Greenwood n’a pas encore tranché pour son avenir
William Tertrin
12 octobre 2025

Entre arrivées et départs nombreux, le RC Lens a bien géré un mercato estival qui était piégeux. Après 7 journées de Ligue 1, quelle est donc la meilleure recrue des Sang et Or ? C’est notre débat.

« Florian Thauvin »

« Contrairement à la saison dernière, le RC Lens et sa cellule de recrutement peuvent se vanter de ne pas s’être trompé, si l’on tire de premières conclusions à la 7e journée. Quasiment toutes les recrues ont montré de vraies belles choses, et le choix est difficile. Je ne vais donc pas être original en optant pour Florian Thauvin, tête d’affiche du mercato lensois. Cette équipe manquait cruellement de leaders, et l’arrivée de l’ancien Marseillais est venue combler ce manque.

Dès ses premières entrées, on a de suite vu qu’il était au-dessus du lot, notamment techniquement. La suite est venue confirmer tout cela, et son but face au LOSC en est un parfait exemple, lorsqu’il a bonifié une mauvaise passe de Saïd pour lâcher une magnifique frappe du gauche. Il est encore loin d’avoir atteint son meilleur niveau, et son match mitigé à Auxerre est là pour le rappeler. Son retour triomphant en équipe de France l’aidera sans doute à accélérer sa montée en puissance, et ça risque de faire très mal ! ».

William TERTRIN

«Matthieu Udol »

« Déjà, je trouve que le RCL a remarquablement travaillé cet été, contrairement aux saisons précédentes, et qu’il s’est renforcé, six mois après s’être sabordé en laissant partir quasi toute sa défense, sans parler de son gardien et ex-capitaine. Thauvin est un joli coup, c’est certain, mais Udol, dans le genre joueurs sous-côté…

L’ancien messin s’est très vite adapté et il a mis tout le monde d’accord sur ses qualités. C’est vraiment un bon défenseur de L1, un joueur fiable, qui mouille le maillot et qui en plus est polyvalent. Le RCL ne s’est pas trompé en allant le chercher. C’est une valeur sûre. Sans doute l’un des premiers joueurs dont Pierre Sage couche le nom au moment de choisir ses compos. Son apport a été immédiat, et il est d’une réagularité exemplaire. Un vrai pro. »

Laurent HESS

