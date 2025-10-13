Les critiques qui ont accompagné Florian Thauvin lors de son retour en équipe de France sont aussi injustifiées que celles qui réclament la destitution d’Habib Beye au Stade Rennais.

Ce lundi après-midi, Mohamed Toubache-Ter a sorti le bazooka pour voler au secours de Florian Thauvin, qui ne mériterait pas, selon certains, de rejouer en équipe de France après seulement deux bons mois au RC Lens. Sur X, l’insider a écrit : « Les mêmes qui se plaignent d’un soi-disant bashing font bien pire à l’endroit de Flo Thauvin en des termes orduriers ! Le deux poids, deux mesures dans toute sa splendeur !!! Soutien plein et entier à Flo Thauvin ! Ce dernier mérite amplement sa place en EDF ».

Thauvin recevait des préconvocations depuis longtemps

Toubache-Ter fait référence à Walid Acherchour. Sur RMC, ce dernier a dit que Thauvin ne méritait pas de revenir chez les Bleus alors qu’un Corentin Tolisso brille depuis plus longtemps et porte l’OL sur ses épaules. Ce même Acherchour s’est étonné il y a quelque temps qu’Habib Beye soit victime d’un bashing récurrent qui le place sur la sellette au Stade Rennais. Pour Beye comme pour Thauvin, le constat est le même : quand l’opinion publique a décidé de tomber sur une personnalité via les réseaux sociaux, rien ne peut arrêter le tsunami de critiques.

Pour la défense de Florian Thauvin, il brille depuis plus d’un an puisqu’il a retrouvé son niveau depuis son retour en Europe, à l’Udinese, il y a deux ans et demi. Raison pour laquelle il a reçu plusieurs préconvocations en équipe de France ces derniers temps. Didier Deschamps a juste estimé que l’heure était venue de le faire revenir, vu les nombreuses absences auxquelles il était confronté. Mais il ne s’agit aucunement de favoritisme…