Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

RC Lens : Thauvin prend cher pour son retour en Bleu

Auteur d’un entrée fracassante contre l’Azerbaïdjan (3-0), avec un joli but à la clé, Florian Thauvin n’a pas convaincu tout le monde pour son grand retour en équipe de France vendredi au Parc des Princes.

« Au-delà du footeux, de ce qu’il a produit sur le terrain, qui est très bon, on en fait un petit peu trop. Au vu de son cursus, de sa dynamique en équipe de France, c’est un chouya exagéré, analyse Walid Acherchour au micro de RMC Sport. Le voir prendre la parole à la mi-temps après plus de 6 ans d’absence… je ne sais même pas si Michael Olise le connaît. » Même constat pour son acolyte Maxime Chanot : « C’est une sélection pour lui faire plaisir. Une fois que tous les blessés reviendront, on n’en entendra plus parler. »

AS Monaco : Zakaria rend hommage à Hütter

Débarqué en fin de semaine dernière, Adi Hütter peut compter sur le soutien de Denis Zakaria à l’AS Monaco. « Ce fut un honneur de travailler avec toi, Coach. Tu m’as tellement appris et tu m’as toujours motivé à m’améliorer. Merci pour ta confiance, ta passion et ton inspiration. Je te souhaite le meilleur et beaucoup de succès pour ton prochain chapitre », a expliqué le capitaine asémiste sur son compte Instagram.

Stade Rennais : Beye a convaincu Jacquet de rester

Jérémy Jacquet est l’un des symboles de la génération 2005 au Stade Rennais, avec Désiré Doué (PSG), Mathys Tel (Tottenham) ou encore Jeanuël Belocian (Bayer Leverkusen). Monté au printemps dernier cher les Espoirs, ce défenseur subtil s’est fait une place en Ligue 1 depuis février dernier, après un crochet singulier par Clermont et une discussion avec Habib Beye pour rester au club cet été.

« Je trouve que j’en avais besoin et que le projet du club me convenait. Pour moi, ma formation n’est pas encore terminée. Des discussions avec le coach m’ont plu, comme celles avec mes coéquipiers, a-t-il expliqué dans L’Équipe. Mon rôle a évolué. Je dois prendre plus de place dans le vestiaire et sur le terrain. Et puis, on m’a dit parfois que je manquais d’agressivité, donc j’essaie d’en mettre un peu plus. Enfin, je dois trouver le bon dosage entre en mettre et pas trop. »

SCO Angers : Chabane coupable d’intimidations ?

Selon Ouest-France, Saïd Chabane serait accusé d’avoir contacté par téléphone certains supporters jugés trop critiques envers sa gestion du SCO d’AngersPlusieurs fans affirment avoir reçu des appels masqués au cours desquels ils disent avoir reconnu la voix de l’homme d’affaires. L’un d’eux raconte avoir été menacé : « Il m’a dit qu’il savait où j’habitais, où j’étudiais », précisant que le propriétaire du club voulait le confronter à propos de ses publications sur les réseaux sociaux.

Face à ces accusations, la direction du SCO a fermement démenti toute implication. Jérôme Négroni, directeur général adjoint, a qualifié ces informations de « totalement infondées », assurant qu’aucun membre ni ancien salarié du club n’a jamais pris contact avec des supporters de cette manière.

LOSC : les coulisses de l’arrivée d’Igamane révélées

Vadim Vasilyev, gérant de l’agence de Hamza Igamane, est revenu sur son transfert au LOSC. « L’intérêt de Lille s’est manifesté assez tôt dans le mercato mais à cette époque-là, je pensais qu’au niveau des chiffres, c’était impossible. Donc Lille s’est retiré, a-t-il expliqué à Sacha Tavolieri. Hamza était convaincu depuis le début mais il y avait un vrai problème sur les chiffres. Et puis dans les derniers jours, ça s’est débloqué et à la fin, Lille a réussi à sortir Hamza en-dessous de la clause libératoire. »

OGC Nice : la nouvelle vie de Ndombele… en réserve

Plombé par une pubalgie ces derniers mois, Tanguy Ndombele se retape physiquement avec le Groupe élite de l’OGC Nice. De sa propre volonté, l’ancien international français a même joué un match ce week-end. Dix heures de car aller-retour pour aller défier la N3 de l’ASSE ! Si les Aiglons se sont inclinés 3-1, l’essentiel était ailleurs pour le milieu de 28 ans, qui a pu rejouer une heure, un mois après avoir disputé une vingtaine de minutes avec l’équipe première face au Genoa, en amical.

« Sur le match de vendredi, il est monté crescendo et c’était plutôt intéressant. C’est Tanguy qui a demandé à disputer ce match. Le fait qu’il prenne cette initiative montre qu’il est dans un bon état d’esprit, c’est aussi ce qui ressort des échanges que j’ai avec ceux qui le côtoient dans sa remise à niveau, explique le directeur sportif du Gym, Florian Maurice, à L’Équipe. Il faudra un peu de temps pour qu’il soit en capacité d’être dans le groupe, mais on voit depuis le début de la saison qu’il est revenu avec une bonne énergie. Je sais ce dont il est capable. »