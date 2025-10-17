RC Lens : Robin Risser se confie sur son adaptation express !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens : Robin Risser se confie sur son adaptation express !

RC Lens : Robin Risser se confie sur son adaptation express !
Louis Chrestian
17 octobre 2025

À la veille du prochain match du RC Lens, Robin Risser s’est présenté en conférence de presse avec un calme désarmant. À seulement 21 ans, le jeune gardien, arrivé cet été en provenance de Strasbourg, impressionne déjà par sa maturité et son état d’esprit positif. Entre son adaptation express, sa gestion des erreurs et son amour du jeu, le portier lensois a livré un discours aussi lucide qu’apaisé.

« On me donne beaucoup de confiance, je peux jouer tranquillement »

Interrogé sur son adaptation à Lens, Risser n’a pas caché son plaisir de découvrir un environnement sain et exigeant : « Je suis bien entouré. L’erreur de lundi fait partie de l’apprentissage, ça fait du bien. J’ai un jeu basé sur le risque, et ici on me donne beaucoup de confiance. Je me sens bien et je peux jouer au football tranquillement. »

Une philosophie qui colle parfaitement à l’identité lensoise, faite de courage, d’audace et de dépassement.

« L’erreur est humaine, je suis vite passé à autre chose »

Revenu sur son erreur avec les Bleuets U20 lors de la Coupe du monde, le jeune gardien n’a pas cherché d’excuse : « L’erreur est humaine avant tout. Un gardien qui fait une erreur, ça se voit immédiatement. Mais je suis rapidement passé à autre chose. »

« La Ligue 2 m’a beaucoup appris »

Passé par le championnat de Ligue 2, Risser voit cette étape comme un tremplin essentiel dans sa progression : « Chaque championnat est différent. En montant de division, les joueurs sont d’une meilleure qualité. La Ligue 2 a été un passage important de ma carrière, j’y ai beaucoup appris. Aujourd’hui, les joueurs autour de moi me facilitent le travail sur le terrain. »

« Quelque chose est en train de se créer à Lens »

Sur le début de saison lensois, Risser ne semble ni surpris ni inquiet. Au contraire, il perçoit une montée en puissance collective :

« Non, je ne suis pas surpris. Le match de Lille nous a fait beaucoup de bien, quelque chose est en train de se créer. Contre Rennes, à 10 contre 11, on n’a pas senti la différence. Il faut s’appuyer là-dessus : on a une équipe, un état d’esprit et une vraie dynamique défensive. »

« C’est un rêve de jouer ici »

Enfin, Risser n’a pas caché son attachement au club et à son atmosphère unique :

« Je profite de chaque moment, c’est un rêve pour moi de pratiquer le football. Lens est un club historique avec une ferveur incroyable. Ce que j’ai connu à Strasbourg, ça ressemble beaucoup à ici : ça correspond à mes valeurs. Quand je passe devant le stade, je n’ai qu’une hâte : retourner sur le terrain. »

Des mots qui résonnent fort dans un Bollaert toujours à guichets fermés, et qui traduisent parfaitement l’état d’esprit d’un jeune gardien déjà pleinement “sang et or”.

RC Lens
#A la une#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS

Les plus lus

RC Lens : Robin Risser se confie sur son adaptation express !
RC Lens...

RC Lens : Robin Risser se confie sur son adaptation express !

Par Louis Chrestian
FC Nantes : Louis Leroux, la même carrière que Quentin Merlin ?
FC Nantes...

FC Nantes : Louis Leroux, la même carrière que Quentin Merlin ?

Par Louis Chrestian
RC Lens : La statistique hallucinante de Matthieu Udol !
RC Lens...

RC Lens : La statistique hallucinante de Matthieu Udol !

Par Louis Chrestian
ASSE : Bientôt la fin pour Djylian N’Guessan à Saint-Étienne !
ASSE...

ASSE : Bientôt la fin pour Djylian N’Guessan à Saint-Étienne !

Par Louis Chrestian
Strasbourg, Nice et le PFC à la bataille pour un ancien flop marseillais !
Mercato...

Strasbourg, Nice et le PFC à la bataille pour un ancien flop marseillais !

Par Louis Chrestian
OM : deux options sur la table pour Amine Gouiri, la décision tombe aujourd’hui !
OM...

OM : deux options sur la table pour Amine Gouiri, la décision tombe aujourd’hui !

Par Louis Chrestian
PSG : Deux retours de poids dans le groupe pour Strasbourg !
Ligue 1...

PSG : Deux retours de poids dans le groupe pour Strasbourg !

Par Louis Chrestian
Mbappé, Yamal et Bellingham : Le top 10 des joueurs les mieux payés au monde !
FC Barcelone...

Mbappé, Yamal et Bellingham : Le top 10 des joueurs les mieux payés au monde !

Par Louis Chrestian
L’Équipe de France au coeur d’un nouveau scandale avec Rabiot !
Equipe de France...

L’Équipe de France au coeur d’un nouveau scandale avec Rabiot !

Par Louis Chrestian
Ousmane Dembélé avec son Ballon d'Or lors d'une cérémonie dans sa ville de naissance.
Mercato...

PSG Mercato : Dembélé, un départ programmé pour 2027 ?

Par Raphaël Nouet
Les supporters de l'ASSE lors d'un match à Geoffroy-Guichard.
ASSE...

ASSE : le peuple vert a fait dérailler la billetterie d’un club adverse !

Par Raphaël Nouet
Elye Wahi lors d'un match de l'Eintracht Francfort en Bundesliga.
Mercato...

OM, RC Lens Mercato : Elye Wahi de retour en Ligue 1 en janvier ?

Par Raphaël Nouet
Neymar drague des soeurs jumelles mais ça tourne mal !
FC Barcelone...

Neymar drague des soeurs jumelles mais ça tourne mal !

Par Louis Chrestian
Hyun-Seok Hong (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : après Radakovic, une autre recrue estivale hors-jeu !

Par Bastien Aubert
Elye Wahi (Francfort)
Mercato...

OM, RC Lens Mercato : les galères continuent pour Elye Wahi !

Par Bastien Aubert
Stade Rennais : l’avenir d’Habib Beye déjà scellé ?
Ligue 1...

Stade Rennais : l’avenir d’Habib Beye déjà scellé ?

Par Louis Chrestian
ASSE : Horneland fait une grande annonce sur Davitashvili
ASSE...

ASSE : Horneland fait une grande annonce sur Davitashvili

Par Laurent Hess
FC Nantes : Kita doit-il vendre le club ?
FC Nantes...

FC Nantes : Kita doit-il vendre le club ?

Par Louis Chrestian
Dusan Vlahovic en action lors du match entre la Serbie et l'Albanie.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : un flop visé pour l’après-Lewandowski, le vestiaire pousse pour Alvarez

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, lors du match au Havre.
Ligue 1...

Stade Rennais : le directeur sportif ne rassure pas concernant l’avenir d’Habib Beye

Par Raphaël Nouet
Amine Gouiri célébrant son premier but de la saison avec l'OM, lors du match à Metz.
Ligue 1...

OM : le verdict est tombé pour Amine Gouiri !

Par Raphaël Nouet
Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, lors d'un match à Monaco.
ASSE...

Les infos du jour : révélations au FC Nantes, tensions au PSG, retour à l’ASSE, l’OM sur Endrick

Par Raphaël Nouet
ASSE : Horneland prêt à relancer un indésirable !
ASSE...

ASSE : Horneland prêt à relancer un indésirable !

Par Laurent Hess
Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, lors d'un match à la Beaujoire.
FC Nantes...

Un ex du Barça était prêt à intégrer le Collectif Nantais, Kita a réclamé 200 M€ !

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet