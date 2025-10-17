À la veille du prochain match du RC Lens, Robin Risser s’est présenté en conférence de presse avec un calme désarmant. À seulement 21 ans, le jeune gardien, arrivé cet été en provenance de Strasbourg, impressionne déjà par sa maturité et son état d’esprit positif. Entre son adaptation express, sa gestion des erreurs et son amour du jeu, le portier lensois a livré un discours aussi lucide qu’apaisé.

« On me donne beaucoup de confiance, je peux jouer tranquillement »

Interrogé sur son adaptation à Lens, Risser n’a pas caché son plaisir de découvrir un environnement sain et exigeant : « Je suis bien entouré. L’erreur de lundi fait partie de l’apprentissage, ça fait du bien. J’ai un jeu basé sur le risque, et ici on me donne beaucoup de confiance. Je me sens bien et je peux jouer au football tranquillement. »

Une philosophie qui colle parfaitement à l’identité lensoise, faite de courage, d’audace et de dépassement.

« L’erreur est humaine, je suis vite passé à autre chose »

Revenu sur son erreur avec les Bleuets U20 lors de la Coupe du monde, le jeune gardien n’a pas cherché d’excuse : « L’erreur est humaine avant tout. Un gardien qui fait une erreur, ça se voit immédiatement. Mais je suis rapidement passé à autre chose. »

« La Ligue 2 m’a beaucoup appris »

Passé par le championnat de Ligue 2, Risser voit cette étape comme un tremplin essentiel dans sa progression : « Chaque championnat est différent. En montant de division, les joueurs sont d’une meilleure qualité. La Ligue 2 a été un passage important de ma carrière, j’y ai beaucoup appris. Aujourd’hui, les joueurs autour de moi me facilitent le travail sur le terrain. »

« Quelque chose est en train de se créer à Lens »

Sur le début de saison lensois, Risser ne semble ni surpris ni inquiet. Au contraire, il perçoit une montée en puissance collective :

« Non, je ne suis pas surpris. Le match de Lille nous a fait beaucoup de bien, quelque chose est en train de se créer. Contre Rennes, à 10 contre 11, on n’a pas senti la différence. Il faut s’appuyer là-dessus : on a une équipe, un état d’esprit et une vraie dynamique défensive. »

« C’est un rêve de jouer ici »

Enfin, Risser n’a pas caché son attachement au club et à son atmosphère unique :

« Je profite de chaque moment, c’est un rêve pour moi de pratiquer le football. Lens est un club historique avec une ferveur incroyable. Ce que j’ai connu à Strasbourg, ça ressemble beaucoup à ici : ça correspond à mes valeurs. Quand je passe devant le stade, je n’ai qu’une hâte : retourner sur le terrain. »

Des mots qui résonnent fort dans un Bollaert toujours à guichets fermés, et qui traduisent parfaitement l’état d’esprit d’un jeune gardien déjà pleinement “sang et or”.