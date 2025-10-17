Présent en conférence de presse avant d’affronter le Paris FC, Pierre Sage s’est fendu de quelques déclarations marquantes face aux médias.

Ce dimanche à 15h, le RC Lens reçoit le Paris FC pour le retour de la Ligue 1 après la période de trêve internationale. À cette occasion, Pierre Sage était présent ce vendredi en conférence de presse. Il a commencé par le traditionnel point sur son groupe, en indiquant seulement deux absents : Anthony Bermont et Fodé Sylla, retenus au Chili avec les Bleuets U20, où ils disputeront samedi soir le match pour la 3ᵉ place du Mondial face à la Colombie (21h).

Il faudra attendre pour Machado

Le staff lensois, en revanche, ne prendra aucun risque avec Deiver Machado, de retour de blessure au genou. L’entraîneur artésien a confirmé que le piston colombien ne figurerait pas dans le groupe. Côté bonnes nouvelles, Odsonne Édouard a retrouvé toutes ses sensations après sa sortie prématurée à Auxerre, touché aux ischios. Il sera bien là. En revanche, Ismaëlo Ganiou est suspendu, tandis que Jonathan Gradit a purgé sa sanction lors du dernier déplacement à Auxerre.

Pierre Sage veut reprendre le PFC de volée

Interrogé sur le match très difficile qui attend ses hommes face au PFC, Sage a été très clair, et a notamment pointé du doigt les propos d’avant-match de l’adversaire : « Je vous avoue qu’en attendant de vous rejoindre, j’ai écouté la conférence de presse de nos adversaires. Ils nous caractérisent comme étant une équipe de transition et qui marque sur des coups de pied arrêtés. Donc j’aimerais bien qu’on affiche un autre visage pour leur montrer qu’on n’est pas que cette équipe-là. Ensuite, ils ont annoncé dans leur conférence de presse qu’ils venaient ici pour gagner et qu’ils avaient cette ambition-là sur l’ensemble des matchs. À nous de canaliser leur ambition, de montrer un autre visage et d’être très performants dans ce qu’on engage pour obtenir un bon résultat sur ce match ».

« Je m’en fiche de finir meilleure défense »

Également amené à réagir sur l’équilibre entre défense et attaque, Pierre Sage a tenu à préciser sa philosophie, sans détour : « Pour moi, le meilleur moyen de défendre, c’est d’avoir justement le ballon. Et à l’inverse, mon homologue du Paris FC disait qu’il était en danger lorsqu’il avait le ballon. Ce sont vraiment des considérations différentes. Il y a encore beaucoup de marges à combler dans les différents domaines. On subit beaucoup moins de situations qu’auparavant, donc c’est plutôt bon signe. Mais c’est peut-être aussi le prix à payer sur le plan offensif, c’est-à-dire qu’on est moins performants dans notre manière de jouer. Et à ce niveau-là, je ne veux pas faire le deuil de ça, du tout. Je m’en fiche de finir meilleure défense du championnat si on joue comme ça toute l’année, très clairement. Ce n’est pas l’objectif et je pense que les gens ne viennent pas au stade pour ça. » Le décor est planté !

Propos rapportés par Lensois.com.