Comme déjà évoqué en début de semaine, Pierre Sage a eu la bonne surprise de voir sortir Deiver Machado de l’infirmerie du RC Lens. La suite est encore floue.

La bonne nouvelle est tombée pour le RC Lens et Pierre Sage. Touché au genou lors du match contre le Stade Brestois le 29 août (3-1), Deiver Machado, dont l’indisponibilité était estimée à un mois et demi, a repris le chemin de l’entraînement en début de semaine.

Selon L’Équipe, le latéral sera réintégré dès ce mercredi, mais dans un rôle de joker : des séances spécifiques et progressives, afin de préserver son genou et d’évaluer ses sensations avant un retour plein dans le groupe.

Un rôle de joker pour Machado

Machado jouera donc le rôle de joker, prêt à intervenir si tout se passe bien. Les prochains jours seront cruciaux pour mesurer sa capacité à rejouer dès ce week-end, à l’occasion de la réception du Paris FC dimanche à 15h. Si ses sensations sont bonnes, Pierre Sage pourrait disposer d’un renfort inattendu mais précieux pour relancer l’équipe.

Pour le RC Lens, c’est un vrai coup de boost : le retour de Machado permet non seulement de renforcer la défense, mais aussi d’offrir davantage de solutions tactiques pour les prochaines rencontres. Un joker surprise qui pourrait se révéler déterminant pour la suite de la saison.