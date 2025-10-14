Alors que le Stade Rennais enchaîne les prestations décevantes, le nom d’Habib Beye semble perdre du crédit à vitesse grand V. Et pour beaucoup, la leçon tactique reçue face au RC Lens de Pierre Sage aurait déjà dû clore le débat.

Et si l’avenir d’Habib Beye avait déjà été réglé par Pierre Sage ? Sur X (ex-Twitter), l’influent MPG Laurent a résumé le sentiment général avec une pointe d’ironie après le nul rageant au Havre (2-2) : « Il va en falloir des arguments aux amis journalistes de Beye… Parce qu’il montre qu’il n’est pas au niveau. Blas et Meïté qui ne rentrent pas, ton équipe qui ne joue plus depuis la 60e et il fait un changement à la 90e, un 5-3-2 qui ne fonctionne pas et qu’il maintient coûte que coûte… Franchement, la leçon donnée par Sage et Lens aurait dû suffire à régler le débat à Rennes… »

Un constat sévère, mais partagé par de nombreux observateurs. Depuis son arrivée sur le banc rennais, Habib Beye peine à imposer sa patte. Son 5-3-2 rigide, censé solidifier une défense friable, a surtout étouffé le jeu offensif du SRFC. Et le contraste avec la fluidité et l’intensité du RC Lens, il y a trois semaines, a fait mal (0-0). Sage et ses hommes avaient dominé Rennes dans tous les compartiments, affichant une maîtrise collective qui tranche avec la fébrilité bretonne.

Sage a donné une leçon à Beye

Le message est clair : à Rennes, le doute s’installe. Les décisions tardives, le manque d’audace tactique et une gestion des remplaçants souvent incomprise font grincer des dents. Voir des talents comme Blas ou Meïté rester sur le banc alors que l’équipe s’éteint sur le terrain alimente encore plus la frustration.

Reste désormais à savoir jusqu’où la direction rennaise acceptera de patienter. Le temps presse, et si le Stade Rennais veut recoller au wagon européen, il devra rapidement choisir entre continuer à miser sur la progression de Beye… ou tourner la page avant qu’il ne soit trop tard.