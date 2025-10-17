Ce vendredi, en ouverture de la 8e journée, le PSG s’est fait peur mais est parvenu à prendre un point face à un RC Strasbourg dans un match de haut niveau (3-3). Un résultat qui arrange l’OM, qui peut prendre seul la place de leader dès ce samedi soir.

Dans ce duel entre Paris et Strasboug, Désiré Doué se montrait déjà dangereux à la 3e minute : à l’entrée de la surface de réparation, il déclenchait une frappe du pied droit, mais Mike Penders se détendait sur son côté gauche et détournait le ballon en corner. Trois minutes après, Bradley Barcola ouvrait le score. Servi sur le côté gauche, il s’appuyait sur Désiré Doué avant de repiquer dans l’axe. Bien retrouvé par son partenaire, il concluait, arrivé lancé dans la surface, d’une frappe du pied gauche.

À la 11e, Joaquín Panichelli était à bout portant et tentait une talonnade du pied gauche, mais Lucas Chevalier repoussait le tir. Dans la surface, Julio Enciso insistait du pied droit, mais Chevalier s’illustrait à nouveau, obligeant le PSG à concéder un corner. Ensuite, à la 26e, Panichelli récidivait mais inscrivait le but de l’égalisation. Après un centre de Guéla Doué venu de la droite, il sautait plus haut et gagnait son duel sur Zabarnyi, catapultant le ballon de la tête au fond du but, laissant Chevalier battu sur sa gauche.

Un match à rebondissements

Juste avant la mi-temps, Diego Moreira mettait Strasbourg devant. Valentin Barco, à l’entrée de la surface sur le côté droit, adressait une petite louche magnifiquement bien sentie dans le dos de la défense, permettant à Moreira de conclure d’une reprise du pied gauche, sans contrôle, à ras de terre. Au retour des vestiaires, Panichelli ne tardait pas pour marquer à nouveau. Après une déviation de Lucas Beraldo, le ballon arrivait dans les pieds de Diego Moreira. Sur le côté gauche, Moreira adressait un centre dans la surface, et Panichelli, bien seul, concluait d’une frappe du pied droit.

Mais à la 56e, Strasbourg concédait un penalty. Désiré Doué, trouvé dans la profondeur, filait au but et s’infiltrait dans la surface de réparation. Il s’écroulait ensuite au contact avec Mike Penders et l’arbitre désignait le point de penalty. Deux minutes plus tard, Gonçalo Ramos transformait ce penalty. Il frappait puissamment du pied droit et battait Mike Penders, parti du bon côté sur sa droite.

L’OL ou l’OM bientôt leader ?

Le PSG ne lâchait rien et Kang-In Lee touchait le poteau à la 72e. À l’entrée de la surface, il déclenchait une puissante frappe du pied gauche qui venait s’écraser sur le poteau. Gonçalo Ramos insistait ensuite à bout portant du pied droit, mais il se heurtait à Mike Penders, et le PSG obtenait un corner. C’est à la 79e minute que Paris était récompensé.. Servi dans l’intervalle, sur le côté droit, Mayulu s’infiltrait dans la surface de réparation et frappait du pied droit, mais Mike Penders repoussait le ballon. Derrière, il reprenait le ballon d’une tête à bout portant qui finissait au fond des filets.

Au final, le PSG n’a pris qu’un point, et laisse ainsi la possibilité à l’OM de prendre seul la tête de Ligue 1 en cas de victoire samedi soir contre Le Havre. L’OL est également concerné, et jouera avant l’OM, à 17h contre Nice.