Ligue 1 : le PSG, accroché par Strasbourg, laisse l’opportunité à l’OM d’être seul leader !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Ligue 1 : le PSG, accroché par Strasbourg, laisse l’opportunité à l’OM d’être seul leader !

Ligue 1 : le PSG, accroché par Strasbourg, laisse l’opportunité à l’OM d’être seul leader !
William Tertrin
17 octobre 2025

Ce vendredi, en ouverture de la 8e journée, le PSG s’est fait peur mais est parvenu à prendre un point face à un RC Strasbourg dans un match de haut niveau (3-3). Un résultat qui arrange l’OM, qui peut prendre seul la place de leader dès ce samedi soir.

Dans ce duel entre Paris et Strasboug, Désiré Doué se montrait déjà dangereux à la 3e minute : à l’entrée de la surface de réparation, il déclenchait une frappe du pied droit, mais Mike Penders se détendait sur son côté gauche et détournait le ballon en corner. Trois minutes après, Bradley Barcola ouvrait le score. Servi sur le côté gauche, il s’appuyait sur Désiré Doué avant de repiquer dans l’axe. Bien retrouvé par son partenaire, il concluait, arrivé lancé dans la surface, d’une frappe du pied gauche.

À la 11e, Joaquín Panichelli était à bout portant et tentait une talonnade du pied gauche, mais Lucas Chevalier repoussait le tir. Dans la surface, Julio Enciso insistait du pied droit, mais Chevalier s’illustrait à nouveau, obligeant le PSG à concéder un corner. Ensuite, à la 26e, Panichelli récidivait mais inscrivait le but de l’égalisation. Après un centre de Guéla Doué venu de la droite, il sautait plus haut et gagnait son duel sur Zabarnyi, catapultant le ballon de la tête au fond du but, laissant Chevalier battu sur sa gauche.

Un match à rebondissements

Juste avant la mi-temps, Diego Moreira mettait Strasbourg devant. Valentin Barco, à l’entrée de la surface sur le côté droit, adressait une petite louche magnifiquement bien sentie dans le dos de la défense, permettant à Moreira de conclure d’une reprise du pied gauche, sans contrôle, à ras de terre. Au retour des vestiaires, Panichelli ne tardait pas pour marquer à nouveau. Après une déviation de Lucas Beraldo, le ballon arrivait dans les pieds de Diego Moreira. Sur le côté gauche, Moreira adressait un centre dans la surface, et Panichelli, bien seul, concluait d’une frappe du pied droit.

Mais à la 56e, Strasbourg concédait un penalty. Désiré Doué, trouvé dans la profondeur, filait au but et s’infiltrait dans la surface de réparation. Il s’écroulait ensuite au contact avec Mike Penders et l’arbitre désignait le point de penalty. Deux minutes plus tard, Gonçalo Ramos transformait ce penalty. Il frappait puissamment du pied droit et battait Mike Penders, parti du bon côté sur sa droite.

L’OL ou l’OM bientôt leader ?

Le PSG ne lâchait rien et Kang-In Lee touchait le poteau à la 72e. À l’entrée de la surface, il déclenchait une puissante frappe du pied gauche qui venait s’écraser sur le poteau. Gonçalo Ramos insistait ensuite à bout portant du pied droit, mais il se heurtait à Mike Penders, et le PSG obtenait un corner. C’est à la 79e minute que Paris était récompensé.. Servi dans l’intervalle, sur le côté droit, Mayulu s’infiltrait dans la surface de réparation et frappait du pied droit, mais Mike Penders repoussait le ballon. Derrière, il reprenait le ballon d’une tête à bout portant qui finissait au fond des filets.

Au final, le PSG n’a pris qu’un point, et laisse ainsi la possibilité à l’OM de prendre seul la tête de Ligue 1 en cas de victoire samedi soir contre Le Havre. L’OL est également concerné, et jouera avant l’OM, à 17h contre Nice.

Ligue 1PSGRC Strasbourg
#A la une

Les plus lus

Ligue 1 : le PSG, accroché par Strasbourg, laisse l’opportunité à l’OM d’être seul leader !
Ligue 1...

Ligue 1 : le PSG, accroché par Strasbourg, laisse l’opportunité à l’OM d’être seul leader !

Par William Tertrin
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, avant le match contre Reims.
ASSE...

ASSE : le plan fou du Mans pour tenir tête aux Verts

Par William Tertrin
L'entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, avant le match face à l'OM.
Ligue 1...

Stade Rennais : Habib Beye poussé à démissionner

Par William Tertrin
ASSE : la Ligue 1, l’Europe, Stassin… Huss Fahmy lâche ses vérités
ASSE...

ASSE : la Ligue 1, l’Europe, Stassin… Huss Fahmy lâche ses vérités

Par William Tertrin
RC Lens : Thauvin s’est trouvé un concurrent assez étonnant dans le vestiaire
Ligue 1...

RC Lens : Thauvin s’est trouvé un concurrent assez étonnant dans le vestiaire

Par William Tertrin
Lamine Yamal lors de son sacre au trophée Kopa, fin septembre.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Yamal et son agent ont rencontré Deco, le PSG évoqué

Par Raphaël Nouet
OM – PSG : Qui est le meilleur entre Mason Greenwood et Bradley Barcola ? 
OM...

OM – PSG : Qui est le meilleur entre Mason Greenwood et Bradley Barcola ? 

Par Louis Chrestian
PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter le RC Strasbourg
Ligue 1...

PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter le RC Strasbourg

Par William Tertrin
Hans Hateboer lors de l'unique match disputé cette saison avec le Stade Rennais, à Nantes.
Mercato...

Hans Hateboer quitte le Stade Rennais pour renforcer l’OL (officiel)

Par William Tertrin
LOSC : Bruno Genesio a fait un très beau cadeau à Olivier Giroud
Ligue 1...

LOSC : Bruno Genesio a fait un très beau cadeau à Olivier Giroud

Par William Tertrin
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro dévoile sa méthode pour ne pas sombrer dans la déprime

Par William Tertrin
FC Barcelone : Lamine Yamal prend une décision très controversée pour son futur
FC Barcelone...

FC Barcelone : Lamine Yamal prend une décision très controversée pour son futur

Par William Tertrin
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : une très grosse surprise dans le groupe d’Horneland face au Mans

Par William Tertrin
Jean-Louis Leca (RC Lens)
Ligue 1...

Le RC Lens a réalisé un coup insoupçonné au mercato estival

Par William Tertrin
John Textor, dépité, avec un maillot de Botafogo sur le dos.
Ligue 1...

L’OL plombé par une nouvelle magouille de John Textor ?

Par William Tertrin
FC Nantes : Luis Castro met un gros coup de pression au LOSC !
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro met un gros coup de pression au LOSC !

Par William Tertrin
OM : Nayef Aguerd répond à Roberto De Zerbi sur la lutte pour le titre en Ligue 1
Ligue 1...

OM : Nayef Aguerd répond à Roberto De Zerbi sur la lutte pour le titre en Ligue 1

Par William Tertrin
FC Barcelone : Hansi Flick explose les rumeurs sur Lamine Yamal
FC Barcelone...

FC Barcelone : Hansi Flick explose les rumeurs sur Lamine Yamal

Par William Tertrin
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : Habib Beye sort du silence et balance sur les rumeurs de vestiaire !

Par William Tertrin
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, en conférence de presse.
Ligue 1...

RC Lens : Pierre Sage répond cash aux déclarations d’avant-match du Paris FC

Par William Tertrin
Barça : L’atlético Madrid veut un top player du Barça !
FC Barcelone...

Barça : L’atlético Madrid veut un top player du Barça !

Par Louis Chrestian
Mise au vert à l’OM et turn-over de prévu avec Jeffrey de Lange aux cages !
OM...

Mise au vert à l’OM et turn-over de prévu avec Jeffrey de Lange aux cages !

Par Louis Chrestian
OM : Roberto De Zerbi calme tout le monde sur le titre en ligue 1 !
Ligue 1...

OM : Roberto De Zerbi calme tout le monde sur le titre en ligue 1 !

Par Louis Chrestian
OL : Pierre Ménès détruit la nouvelle recrue de l’OL !
OL...

OL : Pierre Ménès détruit la nouvelle recrue de l’OL !

Par Louis Chrestian

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet