Le latéral gauche stéphanois Ebenezer Annan adoube un ancien Merengue, et pas n’importe lequel…

Ce jeudi, Ebenezer Annan était en conférence de presse à L’Etrat, avant le déplacement des Verts à Annecy samedi soir. Le latéral gauche ghanéen a notamment évoqué son bonheur d’être qualifié pour la prochaine Coupe du monde, qu’il rêve de disputer, et ses débuts à l’ASSE, jusqu’ici mitigés.

Annan fan de Roberto Carlos

Annan (23 ans) a également été interrogé sur ses modèles à son poste. Et l’ancien joueur de l’Etoile Rouge de Belgrade n’a cité qu’un nom : celui de Roberto Carlos. « J’ai regardé beaucoup de vidéos de Roberto Carlos, avec le Brésil et avec le Real Madrid, a-t-il glissé. C’est un joueur que j’adore. J’aime son style, très offensif. J’essaie de m’inspirer de lui, de son jeu. Quand je vois son niveau… J’essaie de m’inspirer de lui pour améliorer chaque facette de mon jeu. »