FC Nantes : Abline craque après son bijou face au Paris FC, Luis Castro lui répond
William Tertrin
25 octobre 2025

Formé à l’ASSE, le jeune Noah Raveyre, non retenu par le club, est revenu en France et plus précisément à Pau l’été dernier. Révélation de Ligue 2, il retrouvera les Verts mardi.

À Saint-Étienne, on aime les belles histoires de formation. Mais certaines s’échappent avant d’avoir vraiment commencé. Celle de Noah Raveyre, aujourd’hui portier de Pau, en fait partie. Le jeune gardien de 20 ans, passé par l’AC Milan, garde un souvenir contrasté de son aventure stéphanoise — entre attachement sincère, frustration sportive et apprentissage accéléré.

Si sa carrière stéphanoise ne compte qu’un match professionnel, il fut mémorable à sa façon. Le 20 août 2022, face au Havre, l’ASSE sombre (0-6). Étienne Green est expulsé, Noah entre à la 68ᵉ minute pour vivre un baptême impossible : « De ce baptême très arrosé de 3 buts pris en une grosse vingtaine de minutes jouées à 8 contre 11, j’ai retenu le meilleur. C’était un huis clos, un score lourd, mais j’en garde un bon souvenir », raconte-t-il pour L’Équipe.

« Le projet sportif était un peu loin, un peu compliqué »

Un souvenir paradoxal, car cette première devait être un tremplin. Le jeune gardien sortait d’une préparation complète avec les pros : « Avant, j’avais fait toute la prépa avec eux au retour de l’Euro U17 et joué deux ou trois amicaux. Du coup, j’étais numéro 2 en attendant une doublure attitrée. »

Mais l’histoire a basculé en coulisses. « Juste avant ce match de L2 où je rentre, une proposition est arrivée. Les négociations n’ont pas abouti, mais pas pour des questions financières. Le projet sportif m’intéressait avant tout. Puis Gautier Larsonneur a signé en janvier 2023 ; du coup, il y avait cinq gardiens pros. Le projet sportif était un peu loin, un peu compliqué, alors que je sortais d’une prépa où j’avais montré de très bonnes choses pas forcément récompensées. »

Noah Raveyre de retour mardi dans le Chaudron

En juin 2023, Raveyre quitte donc le Forez pour l’AC Milan. S’il tourne la page, le jeune gardien n’oublie rien de ses années stéphanoises. Ni la ferveur, ni les occasions manquées. Et quelque part, dans ce coin de la Loire, on continue de se dire qu’un talent formé à la maison, passé trop vite sous d’autres couleurs, avait peut-être tout pour devenir le gardien du renouveau vert.

Désormais à Pau depuis l’été dernier, Noah Raveyre s’est imposé comme l’un des meilleurs gardiens de Ligue 2 cette saison, même s’il a encaissé trois buts ce vendredi soir contre Dunkerque. Son équipe demeure malgré tout 3e, et concurrente directe de l’ASSE… avant un choc entre les deux équipes mardi dans le Chaudron ! De belles retrouvailles qui s’annoncent, et la possibilité pour Raveyre de montrer à l’ASSE quel gardien elle a laissé filer.

