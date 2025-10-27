RC Lens : et si un véritable match piège attendait les Sang et Or à Metz ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens : et si un véritable match piège attendait les Sang et Or à Metz ?

RC Lens : et si un véritable match piège attendait les Sang et Or à Metz ?
William Tertrin
27 octobre 2025

Sur sa lancée de cinq matchs de suite sans défaite, dont trois victoires consécutives, le RC Lens s’apprête à se déplacer à Metz. La pire équipe du championnat, mais attention au match piège…

Après sa très belle victoire face à l’OM samedi, le RC Lens s’apprête à se déplacer à Metz mercredi, et malgré les apparences, le club nordiste pourrait bien se retrouver face à un véritable piège. Les derniers résultats des deux équipes le confirment : Metz, promu cette saison, pourrait bien être un adversaire compliqué à négocier. Mais pas en apparence…

Plus de 10 ans de disette à Metz

En effet, dimanche, Metz a été sévèrement battu par le LOSC (6-1) à Lille. Un score fleuve qui prouve que les Lorrains sont en grande difficulté. Pourtant, Lens garde de très mauvais souvenirs contre le FCM il y a deux saisons. À domicile, Lens avait peiné malgré une domination statistique nette. En effet, les Lensois ont multiplié les tirs (31 face à Oukidja), mais sans succès : le portier messin a réalisé dix arrêts. Même lorsque le but semblait proche, l’arbitrage ou le manque de précision venaient contrarier les plans lensois. Ce match, les Sang et Or l’avaient perdu 1 but à 0, sur un des deux seuls tirs messins de la partie.

Au retour, le RCL avait connu pareille désillusion à Saint-Symphorien. Malgré l’ouverture du score de Florian Sotoca sur penalty à la 13e minute, Georges Mikautadze avait signé un doublé pour donner un avantage définitif à son équipe à la mi-temps. Un résultat ô combien frustrant dans la course à l’Europe, étant donné que cette équipe finissait par descendre quelques semaines plus tard lors des barrages face à l’ASSE. Et si l’on regarde plus globalement, en dépassant cette saison 2023-2024 conclue à une frustrante 7e place, Lens n’a plus gagné à Metz depuis… le 8 mars 2014, en Ligue 2 (0-1, but de Marcel Tisserand).

Udol va retrouver Metz

Mercredi, Lens aura donc face à lui une équipe de Metz, peut-être ébranlée mais pas découragée, qui aura l’objectif de signer une première victoire cette saison. La clé pour les Sang et Or sera de ne pas répéter les erreurs du passé : éviter la précipitation, concrétiser les occasions et rester concentré jusqu’au coup de sifflet final. Ils ont prouvé qu’ils excellaient dans le domaine, et les prestations depuis le début de la saison suffisent à donner les Lensois largement favoris.

Autre enjeu de cette rencontre, et pas des moindres, les retrouvailles de Matthieu Udol avec son club de toujours. Après Florian Thauvin et l’OM, c’est désormais au tour du latéral messin de retrouver un club où ses racines sont profondément ancrées. Mais si Lens ne prend pas la mesure de la menace, les Sang et Or pourraient revivre une soirée cauchemardesque à Saint-Symphorien, un terrain où l’histoire récente n’a jamais été tendre avec eux…

Ligue 1RC Lens
#A la une

Les plus lus

RC Lens : et si un véritable match piège attendait les Sang et Or à Metz ?
Ligue 1...

RC Lens : et si un véritable match piège attendait les Sang et Or à Metz ?

Par William Tertrin
Eirik Horneland à l'ASSE
ASSE...

ASSE : Horneland va-t-il jouer sa peau contre Pau ?

Par Laurent Hess
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, au moment du coup d'envoi d'un match à Bollaert.
Mercato...

RC Lens Mercato : après Thauvin, les Sang et Or foncent sur un autre ancien de l’OM !

Par William Tertrin
Les Lyonnais ont retourné le RC Strasbourg ce dimanche.
Ligue 1...

L’OL bat Strasbourg mais perd Malick Fofana, les notes des Gones

Par Alexandre Corboz
Le président de l'ASSE, Ivan Gazidis, lors d'un match à Geoffroy-Guichard.
ASSE...

ASSE : Romain Molina balance sur Kilmer et la gestion chaotique des Verts !

Par William Tertrin
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : Habib Beye en sursis après Nice, le vestiaire s’exprime !

Par William Tertrin
Real Madrid – FC Barcelone : Xabi Alonso répond à Yamal et à la colère de Vinicius
FC Barcelone...

Real Madrid – FC Barcelone : Xabi Alonso répond à Yamal et à la colère de Vinicius

Par William Tertrin
OL : la compo de Paulo Fonseca pour affronter le RC Strasbourg
Ligue 1...

OL : la compo de Paulo Fonseca pour affronter le RC Strasbourg

Par William Tertrin
Lamine Yamal humilié au Bernabéu : un Clasico qu’il voudra oublier à tout prix !
FC Barcelone...

Lamine Yamal humilié au Bernabéu : un Clasico qu’il voudra oublier à tout prix !

Par William Tertrin
Le Stade Rennais chute face à Nice, l’avenir d’Habib Beye s’assombrit
Ligue 1...

Le Stade Rennais chute face à Nice, l’avenir d’Habib Beye s’assombrit

Par William Tertrin
Real Madrid – FC Barcelone : Vinicius a complètement pété un câble ! (vidéo)
FC Barcelone...

Real Madrid – FC Barcelone : Vinicius a complètement pété un câble ! (vidéo)

Par William Tertrin
Real Madrid – FC Barcelone (2-1) : Mbappé buteur, Yamal inexistant… les notes du Clasico
FC Barcelone...

Real Madrid – FC Barcelone (2-1) : Mbappé buteur, Yamal inexistant… les notes du Clasico

Par William Tertrin
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, en interview après le match à Rennes.
Ligue 1...

RC Lens : Pierre Sage met la pression à un joueur qui a brillé face à l’OM

Par William Tertrin
Mathis Amougou (RC Strasbourg)
ASSE...

ASSE Mercato : trois idées pour renforcer le milieu d’Horneland cet hiver

Par Fabien Chorlet
Le LOSC détruit Metz et s’invite dans le top 4 de Ligue 1 (6-1)
Ligue 1...

Le LOSC détruit Metz et s’invite dans le top 4 de Ligue 1 (6-1)

Par William Tertrin
Stade Rennais : la compo d’Habib Beye pour affronter Nice est connue
Ligue 1...

Stade Rennais : la compo d’Habib Beye pour affronter Nice est connue

Par William Tertrin
Roberto De Zerbi
Ligue 1...

OM : une phrase de De Zerbi a laissé tout le monde bouche bée après Lens

Par William Tertrin
FC Nantes : la victoire face au Paris FC a-t-elle enfin lancé la saison des Canaris ?
FC Nantes...

FC Nantes : la victoire face au Paris FC a-t-elle enfin lancé la saison des Canaris ?

Par William Tertrin
Real Madrid – FC Barcelone : les compos du Clasico sont connues !
FC Barcelone...

Real Madrid – FC Barcelone : les compos du Clasico sont connues !

Par William Tertrin
Pierre Sage dans les bras de Roberto De Zerbi avant RC Lens - OM
Ligue 1...

RC Lens – OM : Sage met les choses au clair après son bad buzz avec De Zerbi

Par Fabien Chorlet
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « Ça ne va pas pouvoir continuer »

Par Laurent Hess
Bruno Genesio
Ligue 1...

LOSC – FC Metz : la compo de Genesio est tombée !

Par Fabien Chorlet
Mason Greenwood lors d'OM - Le Havre
FC Barcelone...

OM Mercato : le Barça a passé la vitesse supérieure pour Greenwood

Par Fabien Chorlet
Malick Fofana (OL)
Mercato...

OL Mercato : Lyon a fixé un nouveau prix pour Malick Fofana

Par Fabien Chorlet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet