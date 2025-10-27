Sur sa lancée de cinq matchs de suite sans défaite, dont trois victoires consécutives, le RC Lens s’apprête à se déplacer à Metz. La pire équipe du championnat, mais attention au match piège…

Après sa très belle victoire face à l’OM samedi, le RC Lens s’apprête à se déplacer à Metz mercredi, et malgré les apparences, le club nordiste pourrait bien se retrouver face à un véritable piège. Les derniers résultats des deux équipes le confirment : Metz, promu cette saison, pourrait bien être un adversaire compliqué à négocier. Mais pas en apparence…

Plus de 10 ans de disette à Metz

En effet, dimanche, Metz a été sévèrement battu par le LOSC (6-1) à Lille. Un score fleuve qui prouve que les Lorrains sont en grande difficulté. Pourtant, Lens garde de très mauvais souvenirs contre le FCM il y a deux saisons. À domicile, Lens avait peiné malgré une domination statistique nette. En effet, les Lensois ont multiplié les tirs (31 face à Oukidja), mais sans succès : le portier messin a réalisé dix arrêts. Même lorsque le but semblait proche, l’arbitrage ou le manque de précision venaient contrarier les plans lensois. Ce match, les Sang et Or l’avaient perdu 1 but à 0, sur un des deux seuls tirs messins de la partie.

Au retour, le RCL avait connu pareille désillusion à Saint-Symphorien. Malgré l’ouverture du score de Florian Sotoca sur penalty à la 13e minute, Georges Mikautadze avait signé un doublé pour donner un avantage définitif à son équipe à la mi-temps. Un résultat ô combien frustrant dans la course à l’Europe, étant donné que cette équipe finissait par descendre quelques semaines plus tard lors des barrages face à l’ASSE. Et si l’on regarde plus globalement, en dépassant cette saison 2023-2024 conclue à une frustrante 7e place, Lens n’a plus gagné à Metz depuis… le 8 mars 2014, en Ligue 2 (0-1, but de Marcel Tisserand).

Udol va retrouver Metz

Mercredi, Lens aura donc face à lui une équipe de Metz, peut-être ébranlée mais pas découragée, qui aura l’objectif de signer une première victoire cette saison. La clé pour les Sang et Or sera de ne pas répéter les erreurs du passé : éviter la précipitation, concrétiser les occasions et rester concentré jusqu’au coup de sifflet final. Ils ont prouvé qu’ils excellaient dans le domaine, et les prestations depuis le début de la saison suffisent à donner les Lensois largement favoris.

Autre enjeu de cette rencontre, et pas des moindres, les retrouvailles de Matthieu Udol avec son club de toujours. Après Florian Thauvin et l’OM, c’est désormais au tour du latéral messin de retrouver un club où ses racines sont profondément ancrées. Mais si Lens ne prend pas la mesure de la menace, les Sang et Or pourraient revivre une soirée cauchemardesque à Saint-Symphorien, un terrain où l’histoire récente n’a jamais été tendre avec eux…