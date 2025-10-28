Jeune espoir du PSG, le prometteur Ibrahim Mbaye pourrait confier ses intérêts au clan Mbappé, représenté par Fayza Lamari, qui s’était occupée de Rayan Cherki.

Le Paris Saint-Germain pourrait bientôt voir l’un de ses jeunes talents confié aux équipes de Kylian Mbappé, qui possède une structure de conseil dirigée par Fayza Lamari, sa mère. En effet, le jeune Ibrahim Mbaye, ailier de 17 ans formé à Trappes, s’apprête à changer de représentants, selon L’Équipe. Un mouvement stratégique qui pourrait propulser sa carrière à un niveau supérieur.

Mbaye vers une trajectoire ascendante grâce aux Mbappé ?

Souvent utilisé par Luis Enrique cette saison, Mbaye a déjà cumulé 510 minutes en 12 apparitions. L’entraîneur espagnol compte sur lui comme une solution offensive de choix, notamment en sortie de banc. Le jeune prodige avait même été titularisé lors de la rencontre de Ligue des Champions face au FC Barcelone, à Montjuïc, le 1er octobre dernier (1-2).

Le ralliement du clan Mbappé à son entourage pourrait offrir à Mbaye une visibilité et des opportunités exceptionnelles, renforçant encore la présence de la nouvelle génération française au sein du PSG… et une affaire en or pour Mbappé et compagnie !