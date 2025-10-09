Derrière le sourire de Kylian Mbappé se cachent des tempêtes silencieuses, souvent invisibles au public. Récemment, lors de l’émission « Demain le Sport », Fayza Lamari est sortie de l’ombre pour mettre des mots sincères et poignants sur cette réalité familiale méconnue.

La célébrité de Mbappé, « une loupe grossissante » selon sa mère

Pour Fayza Lamari, la trajectoire de son fils à Paris a été tout sauf un conte de fées. « Kylian à Paris, c’était une loupe grossissante sur les défauts, il n’y avait plus d’humain », confie-t-elle, visiblement émue. La célébrité n’a pas effacé les failles, elle les a amplifiées.

Le quotidien de la famille a basculé du jour au lendemain, propulsé sous les projecteurs du monde entier. Pour la mère du prodige, toutes les imperfections passent au crible. Sur le terrain comme en dehors, la pression s’intensifie, creusant une distance que rien ne semble pouvoir combler, pas même la victoire.

Cette exposition grandissante a aussi eu pour effet de priver Kylian d’une part essentielle de liberté et d’anonymat. « Même marcher dans la rue, il ne peut plus. Cela m’attriste », avoue-t-elle, traduisant la douleur d’une mère dépassée par le phénomène qui entoure son fils. Ce regard de l’intérieur éclaire une vie souvent idéalisée, pourtant jalonnée de sacrifices silencieux.

Solitude, surmédiatisation : le revers d’une vie de star

Devenir le centre de l’attention planétaire n’est pas vraiment un choix. Pour Fayza Lamari, rien n’avait préparé la famille à basculer d’une vie simple à une notoriété explosive. « Nous ne sommes pas préparées à devenir des personnalités publiques », glisse-t-elle, mettant en lumière la violence de ce glissement.

La surmédiatisation isole. Même au cœur de la fête et des succès, la solitude s’invite sournoisement. Lors de la Coupe du monde 2018, alors que la France vibrait, la maman de Kylian s’est retrouvée seule chez elle, confrontée à ce sentiment d’éloignement. Cette faille intime, elle la confie également en touchant du doigt ce que vivent bien d’autres familles de sportifs.

En pleine actualité autour de la montée en puissance de Mbappé au Real Madrid, la réalité du quotidien familial tranche radicalement avec l’image publique, brillante mais parfois déshumanisante.

« Je l’ai vu m’échapper » : l’émotion d’une mère face à la réussite

Rien n’efface les bouleversements engendrés par la réussite. Fayza Lamari se souvient de ce 2018 historique, où Kylian, acclamé sur les Champs-Élysées, lui a soudain échappé. « Quand je l’ai vu descendre les Champs-Élysées, j’ai su qu’il m’échappait. » Cette phrase résonne comme le cri d’une mère, fière mais aussi dépossédée. L’irruption de la célébrité a laissé la famille Mbappé déconcertée. Du quartier de Bondy à un palace parisien, tout s’est accéléré, parfois jusqu’à l’absurde. « J’avais l’impression que nous étions les Tuche », dit-elle avec une pointe d’humour, mais surtout beaucoup de réalisme.

Le témoignage de Fayza Lamari est un rappel : la célébrité n’offre pas que des lumières. Elle entraîne des bouleversements humains, conjugue le bonheur à des sacrifices et expose les proches autant, sinon plus, que la star elle-même. L’histoire des Mbappé, c’est aussi celle de nombreuses familles contraintes de renoncer à une forme d’anonymat, parfois au détriment de leur propre équilibre.

