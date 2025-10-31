Après une première titularisation très compliquée à Metz, Saud Abdulhamid a raté une grosse opportunité de bousculer Ruben Aguilar à droite.

Très attendu, Saud Abdulhamid a connu une première titularisation délicate avec le RC Lens lors du match à Metz mercredi (défaite 2-0). Aligné à la place de Ruben Aguilar, le défenseur saoudien a eu du mal à s’imposer et a commis une erreur qui a conduit à un penalty pour le FCM.

L’occasion pour Abdulhamid de briller et de gagner du temps de jeu n’a donc pas été pleinement saisie, et Pierre Sage a commenté cette situation : « En fait, cette situation nous montre toute la difficulté que représente le fait de débuter un match de foot. Lorsque le score est encore à 0-0, que l’adversaire est bien organisé et qu’il possède encore toute son énergie, ce n’est pas la même chose que d’entrer en fin de match, quand il y a plus d’espaces. Les intentions sont alors un peu plus claires, que ce soit pour protéger un score ou aller chercher une victoire. Et c’est souvent plus simple dans la tête des joueurs qui sont moins habitués à avoir du temps de jeu. »

Ruben Aguilar encore loin d’être menacé

Malgré cette prestation mitigée, le club reste confiant envers Abdulhamid. La performance d’un seul match ne remet pas en cause la confiance placée en lui, et la hiérarchie établie au poste n’est pas modifiée. Pierre Sage précise : « Ça reste un premier match, une première titularisation. Donc, même s’il y a des choses à redire sur cette performance, comme pour d’autres joueurs dans la même situation, j’ai la tolérance de ne pas coller une étiquette sur une seule apparition. Bien évidemment, la confiance qu’on lui accorde demeure. Maintenant, est-ce que cela bouscule la hiérarchie ? Je pense que les réponses et les titularisations jusqu’à présent étaient assez claires. Il n’y a pas de raison que cela change. »

En d’autres termes, la place de Ruben Aguilar sur le flanc droit est encore loin d’être menacée, et il devrait donc reprendre sa place dès dimanche contre Lorient. Pour Saud Abdulhamid, il devra se contenter de petits bouts de matchs en attendant d’avoir une nouvelle opportunité de bousculer la hiérarchie…

Tous propos rapportés par Lensois.com.