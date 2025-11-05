Kylian Mbappé a très peu pesé sur les débats, hier, à Liverpool (0-1). Pour Gareth Bale, il n’est pas le numéro neuf qui aurait pu permettre au Real Madrid de s’imposer.

Ce mercredi, tous les joueurs du Real Madrid hormis Thibault Courtois en prennent pour leur grade dans les médias espagnols. Kylian Mbappé est relativement épargné parce qu’il réalise une première partie de saison de feu mais il n’a échappé à personne qu’il a été transparent contre Liverpool (0-1). Pour Gareth Bale, son positionnement sur le terrain est un vrai sujet. L’ancien ailier gallois, qui était présent aux côtés de Thierry Henry sur CBS, estime que dans ce genre de matches, le Real Madrid aurait besoin d’un pur numéro neuf, qui campe dans la surface.

« Il manque un numéro neuf de référence »

« Thierry et moi pensons que Mbappé et Vinicius n’ont pas su créer cette étincelle dans les trente derniers mètres, cette magie qui aurait permis au Real de se remettre dans la partie. C’est un peu décevant de voir qu’il n’y a pas ce genre de qualités dans le dernier tiers du terrain que l’on attend chez des joueurs du Real Madrid. »

« Je crois que Mbappé et Vinicius se compliquent la vie, c’est très frustrant. Parfois, il faut juste tenter quelque chose, mettre son défenseur au défi. Ils sont clairement plus rapides que n’importe qui sur le terrain mais parfois, ils n’en profitent pas, peut-être parce qu’il n’y aurait personne dans la surface pour récupérer leurs centres. De temps en temps, il manque un numéro neuf de référence. »