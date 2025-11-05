Les journalistes d’El Chiringuito l’annoncent : Vinicius Jr ne sera plus un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Il devrait être transféré en Angleterre en juin.

Hier, à Anfield (0-1), Vinicius Jr est resté tout le match sur le terrain, contrairement à trop souvent depuis le début de la saison. Mais c’est peut-être parce que Xabi Alonso a oublié qu’il l’avait titularisé, tellement Bradley l’a mis sous l’éteignoir. Blague à part, l’ailier du Real Madrid, plutôt bon ces dernières semaines, est passé complètement au travers face à Liverpool, qui était pourtant sa proie favorite en Champions League jusque-là (cinq buts en cinq matches, dont celui en finale 2022).

Direction la Premier League !

L’émission El Chiringuito, qui a débriefé cette deuxième défaite merengue de la saison, a lâché une énorme bombe sur Vinicius Jr : il partira à l’intersaison ! Marcos Benito a ainsi déclaré : « Il semble très difficile de le voir continuer au Real Madrid la saison prochaine. Il préfère partir et perdre de l’argent. Il y a des équipes intéressées en Premier League ».

L’ailier brésilien négocie depuis plusieurs mois une prolongation avec la Maison Blanche. Mais les discussions se heurtent à la question salariale car le joueur voudrait un salaire à la hauteur de celui de Kylian Mbappé alors que ses dirigeants veulent bien l’augmenter, mais pas à ce niveau. Vinicius Jr serait donc prêt à perdre de l’argent en cas de départ, conscient qu’il ne toucherait pas des émoluments aussi élevés en Premier League. Mais il serait la star incontestée de sa nouvelle équipe alors que ce n’est plus le cas à Madrid depuis l’arrivée de Kylian Mbappé à l’été 2024…