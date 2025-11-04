Le PSG tombe face au Bayern Munich, les notes des Parisiens
Le Real Madrid perd son invincibilité à Liverpool malgré un Courtois XXL… les notes des Madrilènes
William Tertrin
4 novembre 2025

Ce mardi soir, le Real Madrid a vu son invincibilité en Ligue des Champions prendre fin sur la pelouse d’Anfield. En effet, Liverpool est sorti vainqueur de ce choc grâce à un but d’Alexis Mac Allister sur un coup franc de Dominik Szoboszlai. Découvrez nos tops, flops et notes côté madrilène (1-0).

Les tops

COURTOIS

Auteur de 8 arrêts au total, il a multiplié les interventions salvatrices pour repousser l’échéance. Il a frustré Szoboszlai à de nombreuses reprises, dès la 27e en repoussant du pied droit en face à face. Malheureusement, le Belge a été contraint de s’incliner sur le coup franc du Hongrois, passeur décisif pour la tête de Mac Allister, que Courtois avait déjà écœuré dans le match, tout comme van Dijk (47e) et Ekitike (48e). En fin de match, il empêche le 2-0 en s’interposant devant Salah.

CARRERAS

Opposé à Salah, le latéral a eu très fort à faire ce soir. Et il a très bien fait. La preuve, il a réalisé 9 actions défensives, deuxième plus haut total du match. Il aurait pu obtenir un penalty à la 26e après une charge de Bradley, mais l’arbitre n’a pas bronché. À la 59e, il s’est offert un très joli numéro qui s’est conclu par un centre, repris par personne.

MILITAO

Comparé à Huijsen, qui fait partie des flops de ce match, il a été le vrai patron de cette défense centrale. Rare satisfaction de ce match côté madrilène, il a été celui qui a réalisé le plus d’actions défensives dans cette partie (11 au total). Son intervention devant Salah en fin de match a évité le 2-0 pour Liverpool, juste après l’arrêt de Courtois.

Les flops

CAMAVINGA

Utilisé dans un inhabituel rôle d’ailier droit, le jeu a logiquement très peu pesé sur son côté. Et quand c’était le cas, ça ne donnait vraiment pas grand chose. Malheureusement pour lui, il couvre Mac Allister sur l’ouverture du score.

HUIJSEN

Aux côtés d’Éder Militão ce soir, le défenseur central a laissé l’impression de ne jamais être totalement rentré dans son match. Il ne respirait pas du tout la sérénité, et a même récolté un carton jaune pour avoir découpé Ekitike en fin de première période.

MBAPPÉ

Invisible malgré lui ce soir, il n’a pas touché beaucoup de ballons, et a tenté sa chance à trois reprises. À la 17e, il était à la conclusion d’un très joli mouvement, mais sa frappe s’est envolée largement au-dessus de la cage anglaise. Il a signé la plus grosse occasion madrilène en seconde période avec une frappe passée tout proche du poteau droit à la 75e.

Les notes des Merengue

Courtois (7) – Valverde (5, remplacé par Diaz à la 90e), Militão (6), Huijsen (3), Carreras (6) – Tchouaméni (5) – Camavinga (4, remplacé par Rodrygo à la 69e), Güler (5, remplacé par Alexander-Arnold à la 81e), Bellingham (5), Vinicius (4) – Mbappé (4).

