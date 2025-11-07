Le groupe du RC Lens pour le choc face à l’AS Monaco.

Ce samedi à 21h05, le RC Lens se déplace sur la pelouse de l’AS Monaco pour la 12e journée de Ligue 1. À cette occasion, Pierre Sage a convoqué un groupe de 21 joueurs pour cette rencontre. Une nouvelle fois, le coach lensois peut disposer de l’ensemble de ses joueurs (hormis le jeune gardien Ilan Jourdren), et n’a pas convoqué Saud Abdulhamid, doublure d’Aguilar au poste de piston droit. Une absence étonnante, en attendant de savoir si c’est un choix du coach ou une blessure. Cela profite au jeune Ismaëlo Ganiou, de retour, alors que Kyllian Antonio, Nidal Čelik, Jhoanner Chávez, Fodé Sylla et Hamzat Ojediran ne sont pas retenus.

Le groupe du RC Lens

Gurtner, Delplace, Risser – Aguilar, Machado, Baidoo, Udol, Sarr, Gradit, Ganiou – Bulatovic, Sangaré, Bermont, Thomasson – Sotoca, Thauvin, Édouard, Sima, Saïd, Guilavogui, Fofana.