La compo probable du RC Lens pour affronter l’AS Monaco.

C’est un des chocs de cette 12e journée de Ligue 1. Ce samedi à 21h05, le RC Lens (3e, 22 points) se déplace sur la pelouse de l’AS Monaco (5e, 20 points), pour un gros duel du haut de tableau. Après deux prestations de suite pas totalement convaincantes malgré trois points pris sur six possibles, le RCL de Pierre Sage aura fort à faire à Louis-II, face à une équipe mieux taillée pour viser le haut du panier.

Selon L’Équipe, et sans vraiment de surprise, Pierre Sage ne devrait pas retoucher son onze de départ en Principauté. De ce fait, les onze qui ont débuté face à Lorient devraient être reconduits pour ce dernier match avant la trêve. Un signal fort de la part de Pierre Sage, qui maintient sa confiance à un socle désormais très solide et bien installé, alors que Thauvin est un peu moins bien en ce moment, et que Saïd peine à convaincre malgré un but face aux Merlus.

La compo probable du RC Lens

Risser – Gradit, Baidoo, Sarr – Aguilar, Thomasson (cap), Sangaré, Udol – Thauvin, Édouard, Saïd.