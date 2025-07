ASSE : Horneland prêt à donner leur chance à plusieurs jeunes

Lors du premier match de préparation de l’ASSE, Eirik Horneland devrait donner leur chance à plusieurs jeunes éléments.

L’ASSE est en stage au Chambon-sur-Lignon et Poteaux Carrés donne des nouvelles de la séance d’entraînement du jour. Celle-ci s’est à nouveau déroulée sans Moueffek, Bouchouari, Davitashvili et Stassin. A noter aussi l’absence de Miladinovic, pourtant présent la veille.

El Jamali s’est illustré

Une opposition a été mise en place et avant le 1er match amical samedi (18h30) contre les Suisses de Carouge, l’équipe qui pourrait ressembler à celle des titulaires était la suivante : Larsonneur – Owusu, Bernauer, Nadé, Traoré – Jaber, Gadegbeku, Tardieu – Old, N’Guessan, Cardona. Appiah, Boakye et Eymard sont ensuite entrés en jeu. Pour un score final de 1-1 avec des buts d’El Jamali pour les « remplaçants » et de Boakye pour les « titulaires ». On peut donc imaginer que les jeunes Owusu, Traoré, Gadegbeku, N’Guessan, Eymard et El Jamali auront du temps de jeu samedi. Tout comme le latéral gauche Maedine Makhloufi, qu’Horneland vient d’intégrer au stage.