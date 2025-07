Après une défaite inquiétante face à l’Union Saint-Gilloise, les Verts ont sombré face au Paris FC (3-0), lors d’un match de préparation où rien n’a fonctionné. Une prestation indigente, qui a fait sortir de ses gonds un Eirik Horneland déjà sous pression à l’ASSE.

On savait que la préparation stéphanoise ne serait pas une promenade de santé, mais les signaux envoyés ces derniers jours sont franchement inquiétants. Ce vendredi, sur la pelouse neutre de Clairefontaine, les Verts ont été balayés par un Paris FC pourtant privé de ses stars. Score final : 3-0, net et sans bavure.

Les hommes de Stéphane Gilli, bien plus tranchants, ont tué le match en une mi-temps. Un doublé express de Jonathan Marchetti (9e, 33e) et une réalisation de Billal Kebbal (25e) ont suffi à plier une ASSE apathique, fébrile défensivement et sans aucune inspiration dans les phases offensives. Sans Otavio (non convoqué) ni Moses Simon (resté sur le banc), le Paris FC s’est pourtant contenté du minimum syndical pour dominer son sujet.

Côté stéphanois, c’est une nouvelle contre-performance qui fait tache. Déjà battus par l’Union Saint-Gilloise il y a quelques jours, les Verts enchaînent une deuxième défaite de suite avec trois buts encaissés. Une sale habitude sous l’ère Horneland : c’est déjà la 11e fois que l’ASSE prend au moins trois buts en un match depuis son arrivée, la deuxième fois cet été.

« C’était faible sur beaucoup d’aspects »

Et cette fois, le coach norvégien de l’ASSE n’a pas pris de pincettes. Après le coup de sifflet final, Horneland a tenu à faire passer un message fort. Très remonté, il a gardé ses joueurs près de 40 minutes dans le vestiaire, pour une explication musclée. « Notre performance n’était vraiment pas terrible. C’était faible sur beaucoup d’aspects », a-t-il lâché sans filtre.

Selon Le Progrès, l’entraîneur des Verts a pointé du doigt la fébrilité défensive, l’absence d’impact dans les duels et le manque d’intensité générale, autant de failles qui rappellent les pires moments de la saison passée. Un retour brutal à la réalité pour un groupe qui semblait retrouver un souffle positif avec la montée en Ligue 1.

Mais à ce rythme, l’ASSE pourrait vite déchanter. À trois semaines de la reprise du championnat, les voyants sont au rouge. Si certains cadres sont encore en phase de reprise, et que les recrues doivent être intégrées, cette excuse ne suffira pas longtemps.

Le prochain match amical, face à un adversaire encore non confirmé, devient déjà un test psychologique pour une équipe qui semble douter. Horneland le sait : il va falloir réagir vite. Et fort.