ASSE Mercato : Raux-Yao, bon plan ou pas ?

Ce mardi, la rumeur d’un intérêt de l’ASSE pour le défenseur central Serge-Philippe Raux-Yao (26 ans) a filtré dans les médias. Une bonne idée pour les Verts ? Nos journalistes en débattent.

« Pas convaincu »

« L’an dernier, à peine arrivé, Kilmer Sports avait décidé de miser sur des prospects pour assurer le maintien en Ligue 1. Tout le monde prédisait les pires difficultés aux Verts et ça n’a pas manqué, avec cette redescente immédiate. Les dirigeants stéphanois ont assuré avoir appris de leurs erreurs mais force est de constater qu’avec cette piste Raux-Yao, ce n’est pas le cas. Car s’il a joué deux saisons en Ligue 2 avec Rodez et connaît donc la division, quelles garanties peut-il apporter à un poste aussi stratégique que défenseur central ?!?

Quand, comme l’AS Saint-Etienne, on ambitionne de jouer la montée en 2025-26, il faut avoir une défense solide, donc des joueurs expérimentés. Raux-Yao, c’est donc un passage à Rodez, avant cela une formation à Auxerre et après cela, un passage au Rapid de Vienne. Est-il familiarisé avec la pression inhérente à un grand club comme l’ASSE ? Non. A-t-il déjà joué les premiers rôles dans un championnat ? Non. A-t-il, à 26 ans, le profil d’un leader défensif ? Non. S’il venait pour jouer les doublures, ce serait une bonne idée, mais pour être titulaire, non merci. »

Raphaël NOUET

« J’ai des doutes aussi »

« Raux-Yao est un bon joueur de L2. Il l’avait démontré à Rodez, il avait été souvent bon contre les Verts. Du haut de ses quasi 2 mètres, le joueur formé à l’AJA est impressionnant et il pourrait faire la paire avec Maxime Bernauer. Après, on parle d’un joueur qui sort d’une bonne saison au Rapid de Vienne mais qui n’a pas la moindre expérience de la L1, à 26 ans. Meilleur que Mickaël Nadé, Raux-Yao ? Perso, j’en doute. Je considère que Nadé, pour la L2, c’est amplement suffisant. Et que les 5 millions d’euros que Kilmer Sports compte apparemment investir sur Raoux-Yao ne se justifient pas forcément. Quelle serait la plus value, à la fois sportive et financière, alors que l’ancien joueur de Rodez a 26 ans ? Non, les 5 millions, je les mets plutôt sur un autre profil, un latéral droit ou un attaquant. Pas sur un défenseur alors qu’il y en a déjà un qui est en place, qui a fait ses preuves à ce niveau et qui connait très bien la maison verte. »

Laurent HESS