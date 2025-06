ASSE : décryptage d’un projet ambitieux

Découvrez notre dernier talkshow ASSE sur les ambitions des verts sur le mercato et sur la saison

🔥 L’ASSE voit grand pour la saison prochaine… et ça commence maintenant ! Dans cette vidéo, on décrypte les ambitions du club 💚 : 👉 Qui sont les vrais patrons en interne ? 👉 Que prépare le staff technique pour 2025 ? 👉 Où en est le pôle sportif ? 👉 Et surtout… que faut-il penser des premières rumeurs mercato ? (Stassin retenu, Ekwah de retour ? 👀) ⚠️ On termine avec un point complet sur les joueurs qui pourraient quitter le club cet été. 🎯 Projet cohérent ou rêve de remontée trop ambitieux ?

Qui sont les principaux concernés par un départ ?

🔴 Dylan Batubinsika

Arrivé avec l’idée d’apporter de la solidité en défense centrale, Batubinsika n’a jamais totalement convaincu. Trop irrégulier, en difficulté face à des adversaires rapides, il fait partie des joueurs que le club ne retiendra pas en cas d’offre intéressante. Sa situation contractuelle le rend accessible pour les clubs de Ligue 1 ou de l’étranger à la recherche d’un défenseur physique.

🔴 Yvann Maçon

Maçon reste un cas délicat. Ses performances passées sous le maillot vert n’ont pas laissé un souvenir impérissable, et il peine à s’imposer durablement. Si une opportunité se présente, l’ASSE n’hésitera pas à le laisser partir. Le joueur semble lui-même conscient que son avenir se joue loin du Forez.

🔴 Igor Miladinovic

Jeune élément en manque d’espace dans le projet actuel. Son temps de jeu très limité et l’absence de garanties sportives pour 2025 poussent à envisager un départ, que ce soit définitif ou via un prêt. Le club préfère miser sur d’autres profils à fort potentiel immédiat.

🔴 Pierre Cornud

Son rendement est insuffisant pour être un titulaire indiscutable en Ligue 2. Le club reste attentif aux mouvements sur son poste.

🔴 Louis Mouton

Le dossier est avancé. Angers SCO a manifesté un intérêt concret et les négociations progressent.

🔴 Ibrahim Sissoko

Le buteur n’a pas répondu aux attentes et son avenir est très incertain. Si des clubs viennent toquer à la porte avec des propositions sérieuses, les dirigeants ne s’y opposeront pas. Sissoko incarne ces profils « sur la sellette », qui pourraient partir en fonction des opportunités du mercato.