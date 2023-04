ASSE - Mercato : une recrue estivale prépare déjà ses valises !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le onze type de Laurent Batlles a mis du temps avant de se dégager mais le coach de l’ASSE le tient malgré la lourde défaite contre le FC Metz, hier à Geoffroy-Guichard (1-3). Malheureusement pour lui, Lenny Pintor n’en fait pas partie.

Pintor a perdu de sa valeur marchande

Recruté l’été dernier en provenance de l’OL, l’ailier de 22 ans n’a pas su saisir sa chance lorque Batlles a fait appel à lui et ne devrait pas faire de vieux os dans le Forez. Selon Mohamed Toubache-Ter, les Verts l’ont déjà placé sur la liste des départs cet été. Sous contrat jusqu’en juin 20224, Pintor est estimé à 800 000 euros par la plateforme Transfermakt et a quasiment perdu la moitié de sa valeur marchande un an après son arrivée.

Tu as totalement bien compris. — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) April 22, 2023

