Mercato : le Real Madrid prêt à un gros coup de poker ?

Le Real Madrid aurait proposé un échange XXL à Arsenal…

Même si l’arrivée d’un défenseur central reste possible, la piste Ibrahima Konaté (Liverpool) étant régulièrement citée, la fin du Mercato s’annonce calme au Real Madrid, Florentino Pérez estimant avoir assez dépensé d’argent. Mais le nom de William Saliba qui remonte à la surface ce lundi et selon SPORT, le défenseur d’Arsenal reste il l’option numéro 1 de la Casa Blanca, même s’il clame son envie de rester à Londres.

Saliba échangé contre Rodrygo, faut-il y croire ?

Le média catalan croit savoir que le Real Madrid a proposé un échange aux Gunners. Rodrygo serait ainsi envoyé à Londres. Une proposition qui aurait été refusée par Arsenal, qui n’envisage pas de se séparer de Saliba. Et ce même si Mikel Arteta apprécie beaucoup l’attaquant brésilien, poussé vers la sortie par le club merengue.