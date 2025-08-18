ASSE : Kilmer Sports ouvre la porte aux Socios !

Les Socios Verts font une annonce ce lundi matin…

C’est une avancée majeure pour les Socios Verts de l’ASSE. Le mouvement créé il y a trois ans va entrée dans le capitale du club. C’est ce qu’il annonce ce matin. « Nous sommes fiers d’annoncer que nous venons d’obtenir un accord pour que Socios Verts puisse rentrer dans le capital de l’Association Sportive de Saint-Etienne ! », peut-on lire dans leur communiqué sur les réseaux.

Il manque 150 000 euros aux Socios Verts pour intégrer l’ASSE

Et aux socios de préciser… « C’est un événement majeur pour l’actionnariat populaire en France et une fierté pour le Peuple Vert ! Pour cela nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de 150 000 € pour faire de vous via Socios Verts des actionnaires des Verts ! Rien n’est possible sans vous ! Devenons le club avec le plus grand nombre de Socios de France ! Ensemble, prouvons que la passion et l’engagement peuvent changer l’histoire ! C’est le moment d’honorer votre promesse de contribution ici. Merci à vous et allez les Verts ! »