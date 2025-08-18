FC Barcelone : on sait quand Lewandowski fera sa rentrée

Absent des deux derniers matches du FC Barcelone, dont celui à Majorque (3-0) samedi, Robert Lewandowski devrait rapidement faire sa rentrée.

Victime d’une gêne musculaire au biceps fémoral gauche, Robert Lewandowski n’a pas participé à la victoire du FC Barcelone à Majorque (3-0) pour les trois coups de la Liga. Il a vu son remplaçant à la pointe de l’attaque, Ferran Torres, inscrire un but superbe quoi que polémique (grosse frappe de 25 mètres alors que les adversaires pensaient que l’arbitre avait arrêté le jeu). Le Polonais, qui avait déjà manqué le trophée Gamper contre Côme, s’était entraîné à part toute la semaine.

Il devrait revenir pour le match à Levante samedi

Cette blessure l’handicape depuis la tournée en Asie. Même s’il aurait pu jouer contre Côme ou à Majorque, le staff n’a voulu prendre aucun risque. Mais, selon AS, Lewandowski devrait faire son retour samedi prochain, pour le déplacement à Levante. A condition, bien entendu, qu’il ne rechute pas lors des séances collectives auxquelles il participera à compter de mardi. Le quotidien précise que le staff médical du Barça fera un point avec lui jeudi prochain et donnera alors son feu vert, ou pas.

Hansi Flick ne rechignera pas à faire jouer celui qu’il a connu au Bayern Munich, surtout que l’entraîneur allemand n’a guère apprécié le comportement de ses joueurs à Majorque, notamment Torres, tous s’étant relâchés après les deux buts et les deux expulsions adverses. Toujours à fond, Lewandowski, lui, aurait cherché à alourdir la marque plutôt qu’à gérer.