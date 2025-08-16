FC Barcelone : le beau geste financier de Jules Koundé

En prolongeant son contrat de trois ans avec le FC Barcelone, Jules Koundé a permis aux Blaugranas de réaliser une économie de 4 M€.

Grâce à de l’argent versé par ses principaux dirigeants, pour un montant total de 8 M€, le FC Barcelone a pu rentrer momentanément dans les clous du fairplay financier espagnol. Et ainsi inscrire Joan Garcia et Marcus Rashford en Liga. Mais la situation financière des Blaugranas reste précaire. Joan Laporta a beau clamer tous les six mois que les comptes sont dans le vert, ce n’est pas le cas et son club reste dans l’incapacité d’inscrire régulièrement des joueurs.

Un salaire lissé sur une plus longue durée

A priori, tout sera réglé quand le club pourra faire son retour au Camp Nou, début septembre. Mais d’ici là, il doit continuer à faire des économies de bouts de chandelles. Comme par exemple avec Jules Koundé. Le défenseur central a officiellement prolongé son contrat de 2027 à 2030. Ce qui a permis au FCB de réaliser une économie de 4 M€ ! Comment ? Parce que l’ancien contrat de Koundé prévoyait 50 millions sur cinq ans jusqu’en 2027. Avec l’extension de trois ans, cette somme est répartie sur huit ans, ce qui réduit la charge annuelle et libère 60% de l’amortissement, soit les fameux 4 millions.

La direction barcelonais a mis en place une nouvelle grille salariale la saison dernière. Elle y fait entrer ses cadres en utilisant la même méthode qu’avec Koundé. Ce n’est qu’à ce prix, et avec le retour au Camp Nou, que le géant catalan pourra de nouveau rivaliser financièrement avec le Real Madrid.