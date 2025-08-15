Le FC Barcelone vise une barre historique atteinte par le Real Madrid

Le FC Barcelone débutera demain sa saison de Liga par un déplacement à Majorque. Il espère atteindre la barre des 5.000 points en championnat.

A l’instar de la Ligue 1, la Liga reprend ce week-end. Le FC Barcelone, champion en titre, est le favori de la compétition, juste devant le Real Madrid et loin devant tous les autres. Les hommes d’Hansi Flick débuteront leur campagne nationale par un déplacement à Majorque, pour lequel Robert Lewandowski est incertain mais auquel devraient prendre part Joan Garcia et Marcus Rashford, finalement inscrits.

Il manque 63 points au FCB pour atteindre les 5.000 en Liga

Pour le FC Barcelone, la priorité est évidemment de conserver la Liga. Cela fait six ans qu’une équipe n’a plus bisser en championnat et c’était déjà les Blaugranas (en 2018 et 2019). Mais au cours de cette saison, le FCB pourrait également franchir un cap majestueux, celui des 5.000 points cumulés dans l’histoire de la Liga. Une marque que seul le Real Madrid a franchi pour l’instant (5.043).

Pour y arriver, le Barça va devoir marquer 63 points (il en est à 4.937). Presqu’une formalité car, comme le rappelle Marca, cela fait 22 ans que le club catalan n’a pas terminé une saison avec moins de 63 points (56 à l’époque).