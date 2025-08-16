Majorque – FC Barcelone : c’est tout bon pour Marcus Rashford !

Comme annoncé hier par Joan Laporta, Marcus Rashford va bien pouvoir débuter avec le Barça dès ce soir.

« Si (Hansi) Flick le souhaite, Joan García et (Marcus) Rashford peuvent jouer demain (samedi) » : voilà l’annonce faite par Joan Laporta hier soir. Le président du Barça semblait être allé un peu vite en besogne puisque Rashford n’était pas encore sur la liste de la Liga ce matin contrairement à Joan Garcia.

Il est qualifié depuis 10h20 !

Mais après plusieurs semaines de doutes autour de sa situation administrative, la bonne nouvelle est tombée à 10h20 : l’attaquant anglais rejoint enfin la liste des joueurs disponibles en Liga. Il va donc débuter en Liga dès ce soir à Majorque. Une très bonne nouvelle pour le club catalan.