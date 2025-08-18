FC Nantes – PSG : Luis Castro félicite Tylel Tati et demande du temps

Malgré la défaite face à Paris, le coach du FC Nantes se veut confiant.

Le PSG a réussi sa rentrée en Ligue 1 avec une victoire 1-0 à Nantes hier soir. L’entrée des tauliers à l’heure de jeu a fait la différence. C’est Vitinha qui a inscrit le seul but de la rencontre d’une frappe déviée aux abords de la surface, prenant Anthony Lopes à contre pied. Mais à l’issue de la rencontre, Luis Castro s’est montré plutôt rassurant sur la prestation de son équipe. « Les joueurs ont donné une image très bonne contre une très bonne équipe. On va monter le niveau. Mais contrôler Paris comme ils ont contrôlé, c’est pas mal du tout », a confié le Portugais. Avant de pointer les progrès à faire…

« Tylel a fait un très bon match »

« On peut faire mieux. On défend bien, Paris ne s’est pas vraiment créé de grosses occasions. Même sur le but, finalement, la frappe est déviée. Sur le plan défensif je pense que c’est bien mais sur le plan offensif on doit faire mieux. Quand on arrive dans les trente derniers mètres, on doit être capable de proposer autre chose. Mais on a globalement fait un match cohérent et on aurait mérité de faire match nul. Nous sommes clairement encore en évolution. On a besoin de temps pour faire de bonnes choses. Beaucoup de joueurs sont arrivés au cours de l’été et ont pris le train en marche. Et puis il ne faut pas oublier que la manière de jouer est différente de celle de la saison dernière. Avec le temps, ça ira mieux. » Luis Castro a également félicité Tylel Tati, qui a débuté en Ligue 1 à 17 ans, et a montré qu’il n’était pas inhibé par le match face aux Champions d’Europe. « Tylel a fait un très bon match. Il a été tranquille. Pour un joueur de 17 ans, ce n’est pas mal ! »