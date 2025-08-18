Mercato : l’Arabie saoudite proche de se payer un crack de Ligue 1

Le transfert en Arabie saoudite du capitaine de l’AS Monaco, Denis Zakaria, est dans les tuyaux.

La Ligue 1 pourrait perdre l’un de ses meilleurs joueurs d’ici la fin du Mercato. Deux ans après son arrivée à Monaco, Denis Zakaria pourrait rejoindre l’Arabie saoudite. Selon Fabrizio Romano, Al-Ahli et l’ASM ont en effet trouvé un accord pour le transfert du milieu de terrain suisse.

Monaco OK pour vendre Zakaria à Al-Ahli

« Je suis là, à Monaco », a glissé Zakaria avec le sourire après son but face au Havre (3-1) ce week-end. Mais deux ans après son arrivée en provenance de la Juventus pour 20 millions d’euros, le milieu de terrain pourrait a dans les mains une proposition juteuse à laquelle il réfléchit. Alors que son club a déjà dit oui pour le transférer, pour 45 millions d’euros.