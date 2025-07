L’ancien international a tenté de clarifier ses propos envers la star du Barça. Sans s’en excuser…

Adil Rami s’en est pris à Lamine Yamal lors d’un live sur sa chaîne Twitch en critiquant l’attitude du jeune ailier du FC Barcelone. «Ça fait deux mois, humainement parlant, je ne peux plus me le voir. Comme ça c’est clair. Je m’en bats les couilles les gars. S’il y en a qui sont contents, pas contents, les fans du Barça, les fans de Lamine Yamal… Je n’en ai rien à foutre. Je vous dis la vérité. Footballistiquement parlant, rien à dire. Un crack et certainement qu’il prendra des Ballons d’Or, des Coupes d’Europe et tout ce que vous voulez. Humainement parlant, niq.. ta mère. Comme ça c’est clair», a notamment asséné Rami (39 ans). Des propos musclés qui ont suscité l’indignation en Espagne, notamment, et sur lesquels il est revenu, sur ses réseaux.

« Je ne parlais pas du footballeur Lamine Yamal ni de son talent (qui est énorme, rien à dire là-dessus) mais de certaines attitudes récentes »

« Je me réveille ce matin en allant poser ma bûche… et je découvre que je suis en plein bad buzz !, a-t-il posté, avec sa finesse caractéristique. Du coup je clarifie, parce que visiblement ça a été mal compris : je ne parlais pas du footballeur Lamine Yamal ni de son talent (qui est énorme, rien à dire là-dessus) mais de certaines attitudes récentes, qui, et bien sûr, c’était une métaphore (certes maladroite) et en aucun cas une insulte à sa mère ou à sa famille. Bref, je lui souhaite malgré tout de remettre la tête droite, parce qu’il a le potentiel pour marquer son époque… Autrement qu’avec des buzz comme celui-là. Allez, je retourne à mon café.» Du Rami dans le texte.